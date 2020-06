Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Erfurt: Bitte mehr Fakten

Ich bin weder ein Freund noch ein Feind von Videoüberwachung und will daher Fakten sehen.

Es ist kein Fakt, wenn ein stadtfremder Landtagsabgeordneter erfährt, dass Anger, Bahnhofsvorplatz und Teile der Magdeburger Allee „kriminogene Orte“ sind – das wissen wir seit drei Jahren und werden oft genug daran erinnert.

Es ist auch kein Fakt, wenn der Ordnungsdezernent aus einem Anstieg der Beschaffungskriminalität im Jahr 2018 schließt, dass Erfurt nun Kameras am Anger brauche. Das hat er im Januar im Ordnungsausschuss getan. Die Argumentation, dass Kameras am Anger Kellereinbrüche oder Diebstähle aus Arztpraxen verhindern würden, hat mich nicht überzeugt.

Wir können ein bisschen darüber spekulieren, ob Kameras das Sicherheitsempfinden von Passanten erhöhen würden oder eher nicht, aber weiter bringt uns das nicht.

Also will ich wissen: Wie viele und welche Straftaten wurden jeweils in den letzten Jahren am Anger begangen? Wie hat sich der „kriminogene Ort“, was zuerst die – übrigens mehrheitlich begrüßte – Polizeipräsenz meint, ausgewirkt? Die Polizei hat solche spezifischen Zahlen bisher nie genannt.

Das aber wären Fakten. Alles andere ist für mich nur der plakative Versuch der CDU, ihren Wählern zu zeigen, dass sie ihr Wahlversprechen nicht vergessen haben.