Guten Morgen, Erfurt: Es geht auch (fast) ganz ohne

Ach, wie schön: Der Regen muss kaum Böller-Reste wegspülen, die lästig klebrig auf dem Asphalt zurückbleiben in der Silvesternacht. Nur an ganz wenigen Stellen der Stadt gibt es Zeugnisse einer rauschenden Party, unachtsam stehengelassen nach Mitternacht. Selbst jene, die es sich auch dieses Jahr nicht nehmen ließen, ein paar Raketen in den Himmel zu schießen und mit ein paar Krachern böse Geister zu vertreiben, haben aufgeräumt, wohl noch in der Nacht.

Natürlich ist es nicht schön, dass größere Feiern dieses Jahr ausbleiben mussten zum Jahreswechsel. Und mancher blickt mit wenig Vorfreude, dafür mit Sorgen auf all das, was 2021 so kommen mag. Möge es ein gutes Jahr werden.

Vermisst zum Jahreswechsel habe ich für meinen Teil in der Silvesternacht rein gar nichts. Ganz in Familie wurde gefeiert. Ganz coronagerecht. Und ohne, dass um Mitternacht teuer Lärm gemacht wurde, vor dem Tierfreunde all die Jahre warnen. Und Umweltschützer. Die Messungen von Feinstaub beispielsweise in der Bergstraße dürften in der Nacht unter den Grenzwerten geblieben sein. Sonst zeigten hier die Messkurven vor allem nach dem Silvesterfeuerwerk, was man so alles in die Luft gepustet hat an diesem Tag. Normalerweise. Doch was ist dieser Tage schon normal?

Ich werde Silvester 2020 jedenfalls als einen schönen Tag in Erinnerung behalten. Vielleicht geht es Ihnen auch so? Wie schön wäre es doch, wenn auch beim kommenden Jahreswechsel es so ruhig bleibt – am Himmel, auf den Straßen und in den Notaufnahmen. Wenn niemand etwas unbedingt nachholen will und doppelt einkauft in Sachen Pyrotechnik, sondern sich erinnert, wie ein Jahreswechsel gut geraten kann auch (fast) ganz ohne. Vielleicht können wir uns daran gewöhnen.