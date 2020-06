Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Erfurt: Fast wie im Wilden Westen

Wenn man etwas für die Gesundheit tut und vor der Arbeit am Schreibtisch eine Weile durch Wald und Wiesen stöckelt, passiert es hin und wieder, dass plötzlich die Erde hinter einem zu beben scheint. Jedenfalls bei uns auf dem Land habe ich das schon mehrfach erlebt. Und das liegt ganz einfach an den grasenden, kauenden und wiederkäuenden Kühen. Noch auf gleicher Höhe beäugen sie einen ganz ruhig mit ihren großen Augen und langen Wimpern. Aber wehe, eine einzige verliert die Nerven und kommt ins Galoppieren. Dann machen alle mit – und die Erde vibriert. So muss es im Wilden Westen gewesen sein. Fehlen mir bloß die Cowboystiefel. Die wirken auch als modisches Accessoire meist in der Stadt so fehl am Platz wie Gummistiefel. Jüngst hörte das Beben hinter mir ungewöhnlich abrupt auf. Des Rätsels Lösung: Ich hatte den quer gespannten Weidezaun übersehen, der die Herde stoppte. Da stöckelt es sich gleich etwas entspannter.

Pferde gucken übrigens auch, wenn jemand an ihrer Weide vorbeikommt. Neulich aalte sich eins am Boden und hatte mir den Rücken zugewandt. Dank der großen Ohren hörte es mich und wollte schon panisch aufspringen. Der Fluchtreflex. Es drehte den Kopf und das Weiße blitzte in den weit aufgerissenen Augen auf. Aber der ängstliche Knabe kennt mich schon – und blieb am Boden.