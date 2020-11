Sagen Ihnen die Namen Funk, Schaffert und Grewe noch etwas? So hießen die beiden Herren und die Dame, die als Ermittler im Erfurter Tatort 2015 auftraten. Leider nur zwei Mal, dann wurde der MDR-Flop eingestellt. Der wollte es billig haben und griff beim Regisseur daneben, sodass zwei der drei Schauspieler das Weite suchten.

Morgen wird der Tatort 50. Zuweilen werden die beiden Erfurt-Folgen in irgendeinem dritten Programm wiederholt und man schaut mit Wehmut, wie das Trio im Haus hinterm Dom sitzt, vor einer Stadtplan-Karte diskutiert und der RWE-Wimpel überm Schreibtisch von Kommissar Schaffert baumelt.

Heute gibt es allein in den öffentlich-rechtlichen Sendern pro Woche über 40 Krimis im Vorabend- und Abendprogramm. Einer teilweise schlechter als der andere. Und aus Thüringen irrlichtert ein durchgeknalltes Polizisten-Pärchen aus der Nachbarstadt durchs Bild. Und Erfurt, diese wunderschöne Kulisse für Sex and Crime, für Mord und Totschlag, geht leer aus. Man hätte ja nochmal einen Neuanfang wagen können nach der missratenen Ouvertüre. Aber nein. Dafür Weimar und Istanbul und Bodensee als Kulisse. Fehlt nur noch, dass nächstens die Kripo Hönnetöpp-Hüppelpüpp Lustmorden im Ruhrgebiet nachstöbert. Und wir hier gucken in die Röhre. Jeden Sonntag. Toller Geburtstag.