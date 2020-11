Der Kaffee schmeckt total ostig!“ Der Satz und Gesichtsausdruck waren unmissverständlich. Durch die kombinierte Meinungsäußerung am Frühstückstisch durfte ich jüngst erkennen, die erstmals probierte Sorte kam nicht an. Wenn die das aus dem Hause D. wüssten… Aber zu meckern gibt es eigentlich nichts. Stand doch „kräftig“ auf der Packung.

Aber, was ist eigentlich ostig? Klar, Ostkaffee und Westkaffee; Rondo aus dem Konsum für 8,75 Mark oder Albrecht-Kaffee aus dem Westpaket.

Interessanterweise scheint es für das Kaffeetrinken eine prägende Phase im Leben zu geben. Ich beispielsweise bevorzuge schon seit der Jugend die Sorten mit dem Stehauf-Effekt und verzichte gern auf das Verwöhnaroma. Und so genieße ich es, wenn in einem Café in Polen noch der Kaffee traditionell serviert wird. Im Teeglas mit Glasuntersetzer, Krümel am Boden und fertig. So schmeckt der wahre Ost-Kaffee, auch wenn die Bohnen nicht vom Südhang des Thüringer Waldes stammen oder aus dem Hochland des Tatra-Gebirges.

Wenn Sie jetzt denken, ich bin Ostalgiker… keineswegs. Die hier und heute erhältlichen Sorten verdienen durchaus das Prädikat „kann man trinken“.

Aber wer unbedingt noch mal Mocca-Fix probieren will: In Polen gibt es den noch, im echten Design.