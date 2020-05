Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Erfurt: Vertagte Flunkerei

Der Mühlentag – alljährlich immer am Pfingstmontag – ist gemeinhin ein idealer Familientag. Der Zuspruch ist gewaltig. Sorry, wäre gewaltig. Denn leider fällt er in diesem Jahr aus. Schade. Man hätte durchaus – ganz in Familie – neue Einsichten gewinnen können. Etwa die, warum so viele Leute in Deutschland Müller heißen. Eine Theorie, die zum Mühlentag immer gern erzählt wurde: Im Dreißigjährigen Krieg mussten die Müller, also die echten, nicht ins Feld ziehen, sondern zu Hause die Versorgung der Bevölkerung sichern. Dort fehlte es – bedingt durch das kriegerische Gemetzel – den zu Hause wartenden Damen in der Folge aber an Männern und Manneskraft. Und deswegen übernahmen die Müller recht gern diesen Part mit der erotischen Komponente für andere Berufszweige, die durch die kriegerischen Scharmützel personell mit Unterbesetzung zu kämpfen hatte. Sie sprangen mit Lust ein. Was blieb, waren viele Kinder mit dem Namen Müller. Bliebe zu klären, ob das alles nur Flunkerei ist.

Nett klingt’s aber trotzdem. Ganz sicher auch 2021 noch.