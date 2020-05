Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Hausmittel und Hightech

Es ist der Lauf des Lebens, dass sich immer und immer wieder kleine und größere Probleme auftun, deren Lösung es bedarf.

Das mit der Corona-Krise sei heute einmal außen vor gelassen. Ich komme später darauf zurück. Nein, es soll um echt komplizierte Dingen gehen. Etwa den Tisch in der Sommerküche, der über das erste Mai-Wochenende genutzt wurde, um Frischluftgenüssen zu frönen und dem Wetter zu trotzen. Eben jener Tisch hat nämlich eine Mittelstange und einen Fuß aus Stahl. Eine der Streben aber ist verbogen, so dass das Ding kippelt. Nicht tolerierbar. Aber? Wer biegt so mal schnell ein Produkt, das die Konsumgüter-Produktion des Stahlwerkes Eisenhüttenstadt verlassen hat, in die rechte Form?

Ich sage Ihnen, da half nur Raumfahrttechnik! Der zurecht geschnitzte Holzstock einer Silvesterrakete schaffte Abhilfe.

Nun bleibt nur noch ein Problem. Wie bringen wir die Hühner dazu, nicht im Blumenbeet ihr Staubbad zu machen? Wir können uns ja schlecht wünschen, dass es fürderhin ständig regnet.