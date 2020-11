Es liegt in der Natur mancher Menschen, ihr Gegenüber, wenn Meinungen und Ansichten im Diskurs aufeinanderprallen und das Blut in Wallung gerät, mit Tiernamen zu bedenken. Wem ist nicht die blöde Kuh, die dumme Gans, die Spinatwachtel, der Hornochse oder die arrogante Zicke erinnerlich. Gut, in Erfurt reicht auch ein „Du Voochel“. Ohne Attribut.

Ein Tierchen wird, um einen rhetorischen Tiefschlag – meist bei der Kontrahentin – zu landen, aber oft zu Unrecht herangezogen. Die Schnepfe. Als Schnepfe wird eine hochnäsige, nervige, besserwisserische weibliche Person tituliert. Das Abwertende, das man diesem Vogel damit gern zuweist, es wurde jetzt gründlich ad absurdum geführt. Und die Schimpfwort-Wörterbücher müssen umgehend neu geschrieben werden. Eine Schnepfe hat es nämlich fertiggebracht, in einem mehr als 12.000 Kilometer langen Nonstop-Flug den Pazifik zu überqueren und damit einen neuen Weltrekord aufzustellen. In neun Tagen. Ohne Zwischenlandung. Alaska-Neuseeland. Scolopacidae, so der wissenschaftliche Name des Zugvogels, hat die Welt zum Staunen gebracht. Nicht der dauerlügende, erbärmliche, diabolische und nun endlich abgewählte Gelbgesichtige im Weißen Haus. Dieser „Voochel“ brachte Menschen mit Moral und Anstand an den Rand des Wahnsinns.