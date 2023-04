Haarsträubend: Die 10 lustigsten Friseur-Namen in Erfurt

Den Salon „Wunderb(ha)ar erfreut Wortspiel-Freunde in der Adalbertstraße. Solche Stilblüten findet man in Erfurt aber auch an anderen Orten.

Erfurt. Kaiserschnitt, At-Haar-Türk oder doch „Kamm together“? Auch Erfurt hat tolle Friseur-Namen zu bieten. Der zehnte Name hat es in sich!

Kaum ein anderes Gewerk hat so aufwendig durchdachte Namen wie das das Friseurhandwerk. Scheinbar im steten Wettstreit um den ulkigsten Wortwitz im Ladentitel messen sich die Coiffeure in ganz Deutschland. Und auch die Thüringer Landeshauptstadt lässt sich nicht lumpen und hat ein paar haarsträubende Namen und darf ein fröhliches „Yes, we kämm“ ausrufen. Wir haben die zehn lustigsten Namen in einem Ranking zusammengestellt:

Platz 10: „Abschnitt“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Resolut – aber trotzdem beliebt ist der Friseur „Abschnitt“ in der Schillerstraße. Schließlich bleibt ja auch was dran.

Platz 9: „Metamorphose“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Eine „Metamorphose“ verspricht der Salon in der Thomasstraße und bedient damit biologische Ideen.

Platz 8: „Haarschneiderei“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Keine maßgeschneiderten Kleider, dafür aber einen passenden Haarschnitt gibt es in der Schlachthofstraße.

Platz 7: „Rund Hair Um“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Wer sich neben Haaren auch um Gesicht und Füße kümmert, darf sich auch guten Mutes „Rund Hair Um“ nennen.

Platz 6: „Cre-Haar-tiv“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Einfallsreich war Winnie Wedemeyer bei der Namensfindung für ihren Salon in der Wilhelm-Busch-Straße.

Platz 5: „Salon Renate“

Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Klassisch und für die ganze Familie: Salon Renate bietet Dauerwelle und Co in der Rudolfstraße.

Platz 4: „Hairzenssache“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Wenn da das Herz nicht höher schlägt: Die „Hairzenssache“ erfreut die Besucher der Otto-Knöpfer-Straße.

Platz 3: „Wunderb(ha)ar“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Keine wunderbare Wunderbar mit Cocktails, sondern ein Salon für wunderb(ha)are Frisuren gibt es in der Adalbertstraße.

Platz 2: „Hairfurt“

Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Das „H“ macht den Unterschied. Der Titel in der Neuwerkstraße erinnert zweifelsfrei an den Büropark am Flughafen.

Platz 1: „Friseur Kämmerich“

Foto: Kathleen Kröger / Funke Medien Thüringen

Da man sich aber bei so viel Auswahl gar nicht für einen Sieger entscheiden kann, hat sich unsere Zeitung als Nummer eins einfach einen neuen Namen ausgedacht, der zu Erfurt passen könnte. Da bleibt nur eins zu sagen: stilsicher und wundhairschön!

Kamm oder Schere: Auch das Handwerkszeug selbst kann Ideengeber für den Namen sein. Diesen Salon gibt es in Erfurt (noch) nicht – aber was nicht ist, kann ja noch werden.