Haft nach Drogenfund

Bei einem 46-jährigen Mann aus Erfurt klickten am Montag die Handschellen. Die Polizei war dem Mann in einem Garten auf die Spur gekommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft vor, so die Polizei. Er hielt sich im Garten mit einer Frau (34) auf. Bei einer Durchsuchungen auf dem Gartengrundstück und in der Wohnung wurden fast 200 Gramm Methamphetamin und rund 130 Gramm Haschisch und Marihuana gefunden. Zudem entdeckten die Ermittler rezeptpflichtige Arzneimittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld. Auch die Frau wurde festgenommen.