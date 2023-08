Halb nackt auf dem Erfurter Anger

Erfurt. Tierschützer plädieren auf dem Erfurter Anger für mehr vegane Ernährung.

Mit einer als „Fleisch“ auf einem überdimensionalen Teller angerichteten Aktivistin protestierte die Organisation Peta am Donnerstagmittag vor der Maus und dem Elefanten auf dem Anger. Weitere Demonstrierende hielten Schilder mit der Aufschrift „Klimaschutz geht nur vegan“ und „Tierwirtschaft: Klimakiller!“. Die Aktion sollte veranschaulichen, wie der Konsum von Fleisch, Fischfleisch, Milch und Eiern den Klimawandel beschleunigt. Peta appellierte mit dem Protest an die Passanten, sich vegan zu ernähren. Auch fordern sie die Politik auf, den veganen Ökolandbau stärker zu fördern. „Klimaschutz beginnt auf dem Teller, steigt man auf eine vegane Ernährung um, können die nahrungsmittelbedingten Emissionen um bis zu 75 Prozent reduziert werden“, so Aktionskoordinator Steffen Lenhardt (im Bild mit Megafon). „Konsequenter und effektiver Klimaschutz geht nur vegan.“