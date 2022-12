Hallo Erfurt: Mit Walkman in die Weihnachtszeit

Batterien sind gerade rar oder werden für Weihnachtsdekoration gebraucht. Doch man kann damit auch nützlichere Dinge tun.

Ob ich ein Deko-Häschen sei, werde ich häufiger gefragt. So teilt sich die Bevölkerung aktuell in die Lager derer, die Kerzen, Teelichter und Engel großer Zahl in ihren Wohnstuben verteilen und das derer, die damit eher sparsamer umgehen. Mangels Batterien kann ich einige Leucht-Ketten momentan nicht benutzen und frage mich auch, ob die kleinen Kraftspeicher nicht eher für Nützlicheres aufgehoben werden sollten. Aber ein klein wenig Stimmung soll in der Adventszeit ja schon sein.

Beim Thema Batterien fiel mir jüngst auch mein alter Walkman ein, den ich im Schrank habe und demnächst einfach aus Spaß an der Freude mal wieder in Betrieb nehmen möchte. Kassetten habe ich noch vorrätig. Sogar welche, die ich noch mit Radiosendungen bespielen könnte, um mich ein wenig an kindliche Experimente mit dem Kassettenrekorder zu erinnern.

In meiner Sammlung waren auch Ratesendungen und Features. Die könnte ich mangels Archiv in keiner Mediathek mehr finden. Vielleicht sind meine Batterien dann doch im Walkman besser aufgehoben, als in Weihnachtsdekoration.