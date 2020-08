Hamburger Künstler setzt in Erfurt Konzertreihe fort

Das Programm dauert wegen des Corona-Hygienekonzeptes nur gut 40 Minuten. Wegen des Hochfestes Mariä Himmelfahrt am 15. August erklingen marianische Orgelwerke von Johann Sebastian Bach (Fuga sopra il Magnificat), Léon Boëllmann (Suite Gothique / Prière à Notre-Dame), Dieterich Buxtehude (Magnificat primi toni), Arnolt Schlick (Maria zart von edler Art) und Charles Tournemire (aus L’Orgue mystique: In Assumptione Beatae Mariae Virginis / Paraphrase-Carillon).

Gerhard Löffler gehört zu den vielseitigsten Kirchenmusikern seiner Generation, heißt es in der Ankündigung von Domorganist Silvius von Kessel. Seit 2016 ist er Kantor und Organist an der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg, wo er die Leitung der Kantorei und des Vokalensembles innehat und die wöchentliche Reihe „30-Minuten-Orgelmusik“ am Donnerstag initiierte und etablierte. Gerhard Löfflers Orgelrepertoire umfasst die Musik aller Epochen. Einladungen führen ihn regelmäßig zu den bedeutenden historischen und symphonischen Orgeln in Europa, Russland und Asien.

Konzert, 15. August, 20 Uhr, Dom. Der Eintritt ist frei, stattdessen gibt es eine Kollekte am Ausgang zur Deckung der Kosten