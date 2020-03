Erfurt. „Kann weg, der Scheiß“ lautete die Aufforderung an Frauen, beim Handtaschenweitwurf zu zeigen, was sie stört oder wütend macht.

Handtaschenweitwurf auf Erfurts Anger

Erstaunte, neugierige und auch viele amüsierte Blicke ernteten die Frauen, die am Sonntag mitten auf dem Anger Handtaschen mit aufgeklebten Botschaften schleuderten und warfen. Egal wie weit. Sinn und Zweck der Aktion zum Frauentag war es, sich symbolisch von dem zu trennen, was in dieser Gesellschaft wütend macht oder stört. „Kann weg, der Scheiß“, war die Aufforderung drastisch überschrieben, zu sagen, worauf die Frauen gut und gern verzichten können.

Gleichgültigkeit, „Ja“ sagen und „Nein“ meinen, Rassismus, Lohn-Ungleichheit, Gewalt gegen Frauen, Respektlosigkeit waren einige von den auf Klebezetteln notierten Begriffen. Keiner musste seine eigene Tasche werfen, die Veranstalterinnen hatten verschiedene Größen zur Auswahl und sammelten dann die Klebezettel an einer Wand.

Passantinnen zum Mitmachen animiert

Organisiert hatte den Handtaschenweitwurf der Landesfrauenrat, in Erfurt bekam die Aktion unter anderem Unterstützung vom Frauenzentrum Brennessel. „Die Idee stammt von Weimars Gleichstellungsbeauftragter Andrea Wagner“, sagte Evelyn Kranz vom Landesfrauenrat. „Und selbstverständlich haben wir sie nicht einfach ungefragt für Erfurt nachgemacht, sondern uns die Zustimmung geholt.“ In der Klassikerstadt flogen die Handtaschen bereits am Freitag.

Um Passantinnen zum Mitmachen zu bewegen, ließ es die moderierende Ilona Helena Eisner nicht an Überzeugungskraft mangeln. Zudem wanderte auch eine Keksdose um den Ereignisort herum. Eine gute Stunde lang bei Sonnenschein dauerte die fröhliche Aktion auf dem Angerdreieck.

International ging es zum Frauentag am Sonntag auch bei der Stadtverwaltung zu. Der Oberbürgermeister hatte Frauen aus den Partnerstädten eingeladen zu einem Brunch im Hotel Radisson blu. Sie werden in dieser Woche auch an der Bildungskonferenz teilnehmen. Am Sonntagnachmittag zog der Demonstrationszug des Frauen*kampftagbündnisses durch die Innenstadt.