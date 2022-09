Handy-Dieb aus Erfurt wird geortet – in 175 Kilometern Entfernung

Erfurt Die Polizei konnte mithilfe einer Ortungs-App für Smartphones einen Handy-Dieb aufspüren und dingfest machen.

Wie die Polizei mitteilte, stahl ein Mann am Montag in Erfurt-Mittelhausen auf einem Supermarktparkplatz einer 36-Jährigen Frau unbemerkt das Handy aus der Tasche und fuhr mit seinem Lkw davon.

Doch die Frau hatte ihr Handy bereits geortet und die Polizei verständigt. Etwa 175 Kilometer entfernt, zog die Polizei an einer Kontrollstelle in Hessen den 58-Jährigen aus dem Verkehr. In einem Werkzeugfach lag das gestohlene Handy im Wert von 900 Euro.

Der Mann erhielt eine Anzeige.

