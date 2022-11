Ein Mann hat in Erfurt Mittelhausen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)

Hausbewohner ertappt Einbrecher in Erfurt auf frischer Tat

Ein Mann hat in Erfurt einen Einbrecher überrascht. Dieser verletzte sich auf der Flucht und kam in ein Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen (19.11.2022) nahm ein 50-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Erfurt Mittelhausen Bewegungen auf seinem Grundstück wahr. Er entdeckte, dass sich ein Einbrecher an seinem Geräteschuppen zu schaffen machte.

Der 50-Jährige sprach den Mann an, der umgehend die Flucht über ein geschlossenes Zugangstor antrat und sich dabei am Kopf verletzte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den flüchtenden Täter stellen.

Es handelt sich um einen 42-jährigen Erfurter, der laut Polizei bereits mit diversen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Beutegut aus dem Geräteschuppen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund der blutenden Kopfverletzung kam der Beschuldigte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

