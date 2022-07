Hausbewohnerin entdeckt in Erfurt vier Jugendliche im Keller

Erfurt Polizisten sind am Sonntagmorgen in Erfurt zu einem vermeintlichen Kellereinbruch gerufen worden. Vor Ort stellte sich die Situation jedoch ganz anders dar.

Am Sonntagmorgen wurde die Erfurter Polizei zu einem Kellereinbruch alarmiert. "Vor Ort bot sich den Beamten eine skurrile Situation", heißt es in der Meldung. Denn in dem Keller eines Mehrfamilienhauses hatten sich vier Jugendliche ein Nachtlager errichtet.

Internetbekanntschaft sperrt Jugendliche im Keller ein

Es stellte sich heraus, dass die Gruppe am Vorabend mehrere Stunden mit dem Zug nach Erfurt gereist war, um eine Internetbekanntschaft zu treffen. Diese konnte ihren Gästen jedoch lediglich einen Schlafplatz im Keller anbieten. Zu allem Überfluss habe sie auch noch die Kellertür verschlossen. Daher brachen zwei der Jungen ein anderes Kellerabteil auf, um dort an wärmende Decken zu gelangen. Am heutigen Sonntagmorgen wurden die Jugendlichen sowie das aufgebrochene Kellerabteil durch eine verwunderte Hausbewohnerin entdeckt.

Es erfolgten Anzeigen wegen Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung.

