Hebebühne am Roten Berg in Erfurt: Was am Jakob-Kaiser-Ring vor sich geht

Erfurt. Im letzten Jahr war es die Sofioter Straße, diesmal ist der Rote Berg dran: Was das Hebebühnenkonzert 2023 für die Anwohner zu bieten hat.

Das Hebebühnenkonzert geht in die vierte Runde. Zusammen mit der WBG Erfurt begibt sich der soziokulturelle Verein Nochson dieses Mal in einen Hinterhof am Roten Berg, genauer gesagt hinter die Plattenbauten am Jakob-Kaiser-Ring 26-37 werden am Samstag, den 26. August verschiedene Künstler mit der Hebebühne in luftige Höhen befördert.

Ab 15 Uhr geht es mit klassischer und jazziger Musik mit dem international besetzten Kultura Trio. Darauf folgt die Sängerin Estrela, die durch die Kika-Sendung „Dein Song“ bekannt ist. Auch Kinderschminken, eine Hüpfburg, erfrischende Getränke und Snacks sind im Programm eingeplant. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet im Rahmen des #erfurtkultursommer statt.