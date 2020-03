Helios erhält neuen Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer am Helios Klinikum Erfurt

Erfurt. Florian Lendholt übernimmt Chefposten am Helios Klinikum Erfurt.

Das Helios Klinikums Erfurt erhält einen neuen Geschäftsführer: Florian Lendholt (42) folgt ab 1. April auf Florian Aschbrenner (38), der künftig in gleicher Position die Leitung von vier Helios Kliniken in München und Umgebung verantworten wird. Das geht aus einer Mitteilung der Helios-Unternehmens hervor.

Lendholt ist derzeit Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikums Gotha und der Helios Klinik Bleicherode. Die Position in Gotha gibt Lendholt ab, die lückenlose Nachbesetzung sei geregelt. Die Leitung der Helios Klinik Bleicherode behält Lendholt bei. Der gebürtige Niedersachse ist seit mehr als 15 Jahren bei Helios und hat in dieser Zeit Helios Kliniken in Sachsen, Hessen und Thüringen geleitet.

„Die Führung des Helios Klinikums Erfurt ist eine besondere Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, sagt der neue Klinikgeschäftsführer. „Das Klinikum ist eines der größten Krankenhäuser in Thüringen und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Freistaat. Auch innerhalb des Helios Unternehmens spielt das Erfurter Klinikum medizinisch wie wirtschaftlich eine tragende Rolle. Es ist bestens ausgestattet und verfügt über exzellente Mitarbeiter in Medizin, Service und Management.“ red