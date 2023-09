Herzlich und engagiert: Kirchenkreis Erfurt verliert eine musikalische Institution

Erfurt. Karin und Dietrich Ehrenwerth standen mehr als drei Jahrzehnte für hohe musikalische Qualität im Kirchenkreis. Nun gehen beide in den Ruhestand.

Das Ehepaar Karin und Dietrich Ehrenwerth – eine Institution für die evangelische Kirchenmusik in Erfurt und Mitteldeutschland – nimmt Abschied von der Arbeit im Kirchenkreis. Am kommenden Sonntag werden Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth und seine Frau Karin in einem festlichen Gottesdienst in der Predigerkirche in den Ruhestand verabschiedet.

Matthias Rein, der Senior des Kirchenkreises Erfurt, verwies im Vorfeld des Gottesdienstes auf die überregionale Ausstrahlung der von Dietrich Ehrenwerth geleiteten Chöre und Orchester sowie sein großes Engagement, verbunden mit Herzlichkeit und Verbindlichkeit. Besonders hervorzuheben sei das künstlerische Niveau der kirchenmusikalischen Arbeit des Ehepaars Ehrenwerth.

Ausstrahlung von Kirche in die Stadt hinein

„Beide stehen für die Ausstrahlung von Kirche weit in die Stadt hinein. Sie haben große Spuren hinterlassen in der mitteldeutschen Musik- und Kulturwelt und sich mit ihrer Tätigkeit einen exzellenten Ruf in ganz Deutschland erworben“, würdigte Rein das Wirken beider.

Karin und Dietrich Ehrenwerth kamen im Sommer 1989 nach dem Studium der Kirchenmusik und einer sechsjährigen Dienstzeit an der Stiftskirche Gernrode nach Erfurt. Dietrich Ehrenwerth, unterstützt und assistiert durch die Organisation und Korrepetition von Karin Ehrenwerth, machte sich durch die Leitung der Augustinerkantorei, des Andreas-Kammerorchesters sowie des Augustiner-Vocalkreises einen Namen. Zahlreiche Chorreisen der Augustinerkantorei und des Augustiner-Vocalkreises, unter anderem nach Japan, Spanien, England und Polen, unterstrichen die hohe künstlerische Qualität der Ensembles.

Abschied nach 34 Jahren Dienstzeit in Erfurt

Im Jahr 2000 erfolgte die Berufung Dietrich Ehrenwerths zum Landeskirchenmusikdirektor. Karin Ehrenwerth leitete seit 1993 den Augustiner-Kinderchor, der später der Predigergemeinde angegliedert wurde. Zeitweilig bestand er aus drei Gruppen, neben Gottesdienstsingen und Kantaten hatte der Chor auch szenische Aufführungen im Portfolio. In die 34 Jahre währende Dienstzeit des Ehepaars in Erfurt fielen weitreichende kirchenpolitische Entscheidungen, so die Gründung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM). Nun beginnt eine neue Lebensphase für beide, für die der Kirchenkreis Gottes Segen wünscht.

Der Gottesdienst zur Verabschiedung des Ehepaars Ehrenwerth beginnt am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr in der Predigerkirche. Anschließend ist ein Empfang im Predigerkloster vorgesehen.