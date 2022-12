Herzwärmende Momente am Anger-Parkhaus in Erfurt

An roten Ampeln kann man das Straßengeschehen beobachten. Oder auch Autofahrer, die andere Menschen grüßen.

Es sind die kleinen Gesten, die dem Alltag gerade in den Wintertagen ein wenig von seinem etwas tristen grau befreien. So gab es nun schon den dritten Tag in Folge, an dem ich Zeugin eines kleinen, aber herzerwärmenden Grußes wurde. An der Ampel am Anger-Parkhaus ging ich auf die andere Straßenseite und sah einen Herren, der in Richtung der drei Punkthochhäuser am Juri-Gagarin-Ring winkte. Freudig nach vorn gebeugt und mit einen herzlichen Lächeln im Gesicht hatte er die Zielperson seiner Geste genau im Blick. Das weckte natürlich meine Neugier, doch konnte ich im Vorbeigehen nicht erspähen, wer der oder die Glückliche war, die nun schon mehrfach hintereinander den richtigen Zeitpunkt erwischt und vor allem auch aus der Ferne das Auto gut erkannte.

Generell winkt man viel zu wenig. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn kleine Kinder Busfahrern oder Müllmännern zuwinken und eine Antwort auf dieses luftige Händeschütteln ein blitzendes Strahlen in den Augen der Kleinen erzeugt. Aber bei welcher Gelegenheit könnte man es als Erwachsener tun? Beim nächsten Stadtspaziergang wird mir bestimmt ein Einfall in den Sinn kommen.