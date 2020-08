Heute viel moderner

Und auch die Lösung dieses Rätsel ist Ihnen nicht schwergefallen. Zahlreiche Zuschriften mit der richtigen Antwort haben uns erreicht: Fotograf Frank Palmowski nahm das linke Foto vor etwa 30 Jahren an der Augustmauer, damals Gartenstraße, mit Blick auf die Bahnhofstraße auf. Heute befindet sich unter anderem die Sparda-Bank im Bild, was eine Leserin an ihre Jugend erinnert hat: „Im Gebäude der Sparda-Bank war die Berufsschule des Reichsbahnamtes Erfurt untergebracht. Dort habe ich von 1977 bis 1980 eine Berufsausbildung mit Abitur absolviert. Gegenüber unserer Schule war die sogenannte Jugendmode, wo man die DDR-Jeans kaufen konnte“.