Hier brennen am Sonntag in Thüringen die Maifeuer

Erfurt. In Thüringen werden Sonntagabend vielerorts die Maifeuer brennen. Die Walpurgisnacht ist ein traditionelles nord- und mitteleuropäisches Fest, das immer am 30. April begangen wird. Wir verraten Euch, wo die Feuer brennen – ohne Gewähr auf Vollständigkeit.

Erfurt startet bereits am Sonntagnachmittag in den Mai: Ab 16 Uhr gibt es auf dem Domplatz Musik und Frühlingstänze. Der Maibaum als Symbol des Wonnemonats wird da bereits auf dem Domplatz aufgestellt sein.

Mit Schall, Rauch und mystischen Klängen beginnt um 21.15 Uhr das Hexen- und Teufelsspektakel, das um 21.45 Uhr mit dem Entzünden des Maifeuers seinen Höhepunkt erreichen wird. Das Feuer wird dann bis nach Mitternacht den Domplatz erhellen, um den Mai zu begrüßen.

Auch rund um Erfurt brennen wieder die Maifeuer. Los geht es jeweils zwischen 19 und 20 Uhr. Diese Maifeuer sind uns bekannt:

Hochheim, Kühnhausen (Kleine Schwellenburg), Gispersleben, Niedernissa, Windischholzhausen, Stiefelburg, Mittelhausen, Markvippach, Tieftal, Töttelstedt, Möbisburg, Marbach, Großrudestedt, Kleinmölsen, Kranichfeld, Ollendorf, Nöda, Udestedt, Bindersleben, Alach, Vieselbach, Egstedt, Schlossvippach, Azmannsdorf, Westgreußen (auch Walpurgisnacht), Bechstedt-Wagd, Werningsleben

Landkreis Sömmerda

Orlishausen: ab 20 Uhr von Frohndorf nach Orlishausen

Kölleda: ab 17 Uhr alter Sportplatz

Weißensee: ab 19 Uhr am Gondelteich

Schloßvippach: ab 17 Uhr auf dem Vorplatz des Ratskellers in Schloßvippach (Mit Maibaumsetzen)

Hardisleben: ab 15 Uhr am Gut

Kranichborn: ab 18 Uhr auf dem Sportplatz

Landkreis Weimarer Land

Niederroßla: Ab 17 Uhr brennt der Rost und die Bar ist geöffnet. Mit der Dämmerung startet circa 20.30 Uhr der große Fackelumzug für alle kleinen und großen Walpurgisnacht-Fans durch den Ort in Richtung Burg und Park- und Freizeitzentrum, wo dann das große Feuer entzündet wird. Start des Umzuges mit Musik ist am Wohnbaugebiet in Richtung Apolda . Am Abend lädt dann der Jugendclub zur zünftigen Disco.

Flurstedt: Ab 18 Uhr laden der Heimatverein und die Feuerwehr zum Maifeuer hinter dem Durchlass (Eisenbahnüberführung). In gemütlicher Runde können die Gäste bei Bratwurst und Getränken den Abend am wärmenden Feuer genießen.

Eckolstädt: Ab 18 Uhr lädt heute der Feuerwehrverein in sein Domizil am Ortseingang zum Feiern in den Wonnemonat Mai. Auch wenn das Feuer kurzfristig abgesagt werden musste, brennt der Rost, es gibt gute Musik und Getränke für die Gäste.

Rohrbach: Walpurgisnacht wird auch in Rohrbach in der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße gefeiert. So bittet heute ab 18 Uhr der Heimatverein „Otterbach“ zum gemütlichen Beisammensein rund um die lodernden Flammen.

Bergern: Erstmals seit 2019 wird die Walpurgisnacht in Bergern wieder traditionell gefeiert. Start ist 19 Uhr mit dem Fackelumzug.

Gutendorf: Ab 17 Uhr wird der Maibaum gesetzt und anschließend das Maifeuer angezündet.

Landkreis Gotha:

Bad Tabarz: Die Cabarzer und Tabarzer verbinden den alten Brauch mit der Walpurgisnacht. Ihr Walpurgisnacht-Maifest beginnt 19 Uhr mit dem Maibaumstellen. 19.30 Uhr tritt die Gruppe „Wortlos“ auf, ab 20.30 Uhr erklingt Tanzmusik mit „tacoba“. Gegen 22 Uhr empfangen die Hexen und Feen die Maikönigin – nachdem das Gute hoffentlich gegen das Böse gesiegt hat.

Tambach-Dietharz: Am Dienstag ab 18 Uhr lädt der Feuerwehrverein Tambach-Dietharz und die Schützencompagnie 1350 ab 18 Uhr zum Schützenhaus in der Apfelstädter Straße ein. In der Dämmerung wird das große Feuer entzündet.

Nesse-Apfelstädt: Auf dem Ernst-Haeckel-Platz wird in Ingersleben der Maibaum gesetzt. Auch in Gamstädt und Apfelstädt werden Maibäume gesetzt, in Apfelstädt brennt anschließend auch noch das Maifeuer. Mit Musik und Tanz im Festzelt wartet der Feuerwehrverein Kornhochheim zum Maifeuer auf. Los geht es am Dienstag 17 Uhr auf dem Sportplatz.

