Hier entsteht Erfurts größter Laubberg: 385 Kubikmeter ist er groß

Erfurt. Die Gärtner auf der Erfurter Ega bereiten den Park auf den Winter vor. Dazu gehört nicht nur Pflanzen einen gescheiten Schnitt zu verpassen, sondern auch lästiges Laubharken.

Blätter, soweit das Auge reicht. Viele stattliche Bäume schmücken den Park. In Herbstfärbung ist ihr Laub eine wahre Zierde. Nach dem Laubfall sind 116.000 m² Wege und Plätze, 49.000 m² Gehölzflächen, 28.000 m² Staudenflächen und 108.000 m² Rasenflächen von Blättern zu befreien. Der dabei entstehende Laubberg ist 385 Kubikmeter groß. Das Laub kommt zur Kompostierung auf die Deponie Schwerborn.

Bevor die kalte Jahreszeit Einzug hält, wartet auf den Gärtner viel Arbeit, Laub wegräumen, empfindliche Pflanzen abdecken, verwelkte Pflanzenteile zurückschneiden, Frühblüher in den Boden bringen, Gartengeräte einmotten und den Teich oder Pool auf Frost und Schnee vorbereiten. Das ist im Kleingarten auf 300 Quadratmetern nicht anders als in der extragroßen Variante, dem Egapark mit 36 Hektar.

Auf dem Festplatz oder an der Wasserachse – die großen Kübelpflanzen der Ega sind richtige Hingucker. Bevor die Pflanzen ihren Platz im Winterquartier beziehen können, erhalten sie von den Gärtnern wie Melanie Trinks einen Rückschnitt, damit sie nicht so viel Platz benötigen. Für eine schöne Form sorgt erst der Frühjahrsschnitt. Die Dahlien in mehr als 250 Sorten werden ausgegraben, etikettiert und ins frostfreie Winterquartier gebracht. Hier hat Gärtnermeister Uwe Schachschal die Regie.

Palmenumzug dauert mehrere Tage

Die Techniker sind jetzt ebenfalls im Großeinsatz: Auf der großen Wiese, im Liliengarten, im Japanischen Fels- und Wassergarten – 56 Pumpen sind an 24 Wasserspielen im Einsatz. Ab November werden die Anlagen abgestellt. Wenn die Meteorologen im Frühjahr keine Minusgrade mehr vorhersagen, werden die Wasserspiele aller Art wieder in Betrieb genommen. Zu den Wasseranlagen gehören auch die Badebecken und der beliebte Matschplatz im Gärtner-Reich.

Der Einzug der Palmen ins Winterquartier dauert mehrere Tage. Die übermannshohen Pflanzen werden mit Gabelstaplern im Park eingesammelt und ins Winterquartier gebracht. Das Team von Meisterbereichsleiterin Melanie Trinks hat alle Hände voll zu tun. Wann die grünen Riesen in die Winterruhe geschickt werden oder im Frühjahr wieder in die Sonne dürfen, entscheidet sie. Anpacken müssen dann viele Hände, immerhin sind mehr als 300 Töpfe und Kübel verschiedenster Größen zu bewegen. Viele Erfahrungen dazu hat Melanie Trinks aus der Zusammenarbeit mit ihrem Vorgänger mitgenommen, dem Ega-Urgestein Jürgen Meister.

In diesem Jahr ist der Umzug der großen Kübelpflanzen für die 45. und 46. Kalenderwoche geplant. Die wertvollen Pflanzensammlungen wie Pelargonien oder Fuchsien (ca. 1000 Töpfe) wollen ebenfalls frostfrei überwintert werden. Dazu bietet das Überwinterungsgewächshaus mit Nebengebäuden ausreichend Fläche. Für Pflege- und Schnittmaßnahmen benötigt es genügend Raum, um die Pflanzen auf das Ausquartieren im Frühjahr vorzubereiten.