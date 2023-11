Hier müssen Fußgänger im Erfurter Norden mit kleinen Einschränkungen rechnen

In der Hanoier Straße starten jetzt Bauarbeiten am Regenwasserkanal.

Erfurt. Fußgänger müssen mit kleinen Einschränkungen rechnen, wenn in der Hanoier Straße der Regenwasserkanal repariert wird. Es fallen auch Parkplätze weg.

Der Erfurter Entwässerungsbetrieb hat mit der Sanierung seines Regenwasserkanals an der Hanoier Straße begonnen. Die Bauarbeiten konzentrieren sich maßgeblich auf die Grünfläche zwischen Hanoier Straße und Gera.

Einschränkungen betreffen deshalb hauptsächlich Fußgänger, die in dem Bereich unterwegs sind. Es werden einige kleine Wege im Baubereich nicht zugänglich sein. Außerdem fallen vereinzelt Parkflächen an der Hanoier Straße 1 bis 3, wegen der nötigen Baustelleneinrichtung, weg. Geplant ist, die Sanierungsarbeiten bis zum Jahresende 2023 abzuschließen.

Besondere Technik kommt zum Einsatz

Für die Reparatur des Regenwasserkanals wird im Übrigen eine besondere Technik angewendet. Es kommt ein Rohrlining-Verfahren zum Einsatz. So wird der 130 Meter lange marode Kanalabschnitt ausschließlich über zwei kleine Baugruben saniert. Dabei wird ein konischer Kalibrierkopf durch den schadhaften Kanal geschoben. Damit drückt er die maroden Kanalwände wieder in die ursprüngliche Form zurück. Am Kalibrierkopf hängt zudem das neue Rohr, das dann in den alten Kanal eingezogen wird. Dadurch entsteht ein stabiler und langlebiger Kanal im Kanal.