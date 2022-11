Ob auf Stühlen oder auf Kissen – am Vorlesetag freuen sich die Erfurter Kinder, vielen Geschichten zu lauschen.

Hier wird Erfurt am Freitag zur Vorlesestadt

Erfurt. Am bundesweiten Vorlesetag sind zahlreiche Kindergärten und Kulturorte Erfurts beteiligt. Viele sind öffentlich und können kostenfrei besucht werden.

Der Vorlesetag, seit 2004 bundesweit begangen, hat sich auch in Erfurt als feste Tradition etabliert. Jedes Jahr am dritten Freitag im November will der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen.

Am 18. November 2022 steht der Vorlesetag unter dem Jahresmotto „Gemeinsam einzigartig“. Vielerorts soll so mit großen und kleinen Zuhörern die Vielfalt der Gesellschaft als alltägliche Bereicherung und verbindendes Element gefeiert werden.

Viele Kindergärten und Schulen sind dabei am Start und bekommen dabei prominenten Besuch von Stadt- und Landespolitikern. Mit dabei sind unter anderem: Kita Rabennest „Am Rabenhügel“, Kita „Brühler Gartenzwerge“, Kita „Buchenberg“, Kita „Domzwerge“ und die Grundschule 25. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule am Drosselberg haben den Aktionstag sogar noch ausgeweitet und lesen den benachbarten Kindergartenkindern vor, anstatt sich selbst „nur“ vorlesen zu lassen.

Doch es gibt auch öffentliche Angebote, die den Kindern der Stadt geboten werden. In der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es von 9 Uhr bis 14 Uhr Vorleseaktionen und einen Besuch von Ingrid Annel. Im Haus Dacheröden wird um 16 Uhr die Sitzkissen für die kleinen Zuhörer platziert und auch die Bibliothek am Berliner Platz ist um 9 Uhr mit Polizeihauptmeister Silvio Liebau am Start.

Auch in der Buchhandlung im Hauptbahnhof soll es ab 14 Uhr gemütlicher werden, als es der bloße Ort zunächst vermuten lässt. In der gut ausgestatteten Kinderecke soll Ruhe zwischen den Durchreisenden entstehen und in literarische Welten eingetaucht werden.