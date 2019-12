Das Foto zeigt Ali Sall mit einem Waisenkind in der Zentralafrikanischen Republik. Während seines Aufenthaltes in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land lernte er auch zwei kleine Mädchen kennen, die dringend medizinische Hilfe benötigen.

Hilfe leisten in der Ferne

Weihnachtszeit, Zeit der offenen Herzen. Auf Spenden hofft auch das Deutsch-Mauretanische Hilfsprojekt. Der eingetragene Verein wurde vor vielen Jahren von Ali Sall in Erfurt gegründet, seitdem ermöglicht der Verein verschiedene Hilfsangebote. Zudem organisiert er Praktikumsaufenthalte mauretanischer Staatsbürger in Thüringen. „Zum Beispiel sollen Hebammen die neuesten Methoden kennenlernen, um diese in Mauretanien anwenden zu können. Des weiteren können Praktikanten ihr Praktikum bei der Aids-Hilfe Thüringen absolvieren. Denn auch in Mauretanien ist diese schwere Erkrankung präsent“, sagt Ali Sall.

Kürzlich begleitete Ali Sall einen Bekannten zum Dolmetschen in die Zentralafrikanische Republik. Diese befindet sich zwischen Kamerun, dem Sudan, dem Tschad und der Republik Kongo. Auf seiner Reise begegnete er zwei Mädchen, etwa drei, vier Jahre alt. Die Mütter sind verwitwet, das Geld reicht hinten und vorne nicht. „Die beiden Kinder sind schwer erkrankt. Ein Mädchen hat eine schwere Erkrankung am Ohr und im Gesichtsbereich, die Schwellung ist riesig, der Eiter fließt aus dem Ohr“, beschreibt Ali Sall in der Redaktion und zeigt Fotos des Mädchens. In seiner Heimat könne es nicht operiert werden. Die kleine Familie wohnt „irgendwo in einem Hinterdorf“, wie er sagt, da ist der Weg zu weit bis zum Krankenhaus. Des Weiteren seien die medizinischen Standards in den Kliniken so schlecht, dass die Gefahr einer Infektion bei einem solchen Eingriff zu groß wäre. Davon abgesehen könnte sich die Mutter eine Behandlung der Tochter in einem Krankenhaus gar nicht leisten. „Die medizinische Versorgung ist nur für die oberen 10.000 verfügbar und bezahlbar“, sagt Vereinsmitglied Thomas Sprung.

Die beiden berichten von der aktuellen Lage in der Zentralafrikanischen Republik. Seit Ende 2012 herrscht dort Bürgerkrieg. Muslimische und christliche Milizen bekämpfen sich. In einigen Gebieten sind UN-Blauhelme eingesetzt.

Ali Sall setzt sich dafür ein, dass die beiden Mädchen nach Deutschland fliegen und hier operiert werden können. Er würde Kontakt zur Botschaft wegen der Visa aufnehmen, den dortigen Arztbericht anfordern. Vor einigen Jahren schaffte es der Verein, ein Kind hierher zu holen. Mit Hilfe des Helios-Klinikums konnte damals die Operation realisiert werden. „Wir freuen uns über jede Spende“, sagt Thomas Sprung. Viele der Hilfstransporte nach Mauretanien würden sich aus unzähligen kleinen Spenden zusammensetzen.

Wer helfen möchte, kann sich an Ali Sall wenden über die Mailadresse: kontakt@mauretanien-hilfe.de