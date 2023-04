Historische Überbleibsel: Erfurt verabschiedet sich von letzten Telefonzellen

Erfurt. Aktuell werden die letzten übriggeblieben Telefonzellen aus dem Erfurter Stadtgebiet verladen und weggebracht. Ein Rückblick auf vergangene Zeiten.

Sie waren schon so ins Stadtbild integriert, dass sie den meisten gar nicht mehr auffallen sind. Doch mit aufmerksamen Blick oder bei einem Funknetzabsturz waren sie plötzlich als rettende Hallen der Kommunikation mit Glorienschein und Engelstrompeten gar nicht so weit weg, wie man denken könnte.

2017 waren noch 35 Telefonzellen im Betrieb

Gelbe Zelle, pinker Hörer - Autrorin Kathleen Kröger freute sich 2017 über die letzte alte Telefonzelle in der Thälmannstraße. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Insgesamt 35 Telefonzellen standen im Frühjahr 2017 noch in Erfurt und fristeten ein scheinbar unbemerktes Dasein. Doch immerhin betrug die durchschnittliche Geldmenge, die monatlich dort verbraucht wurde, mehr als 50 Euro, denn sonst wurde das Fernsprechhäuschen abgeholt und zu seinen traurigen Kollegen auf die Sammelstellen gebracht.

Geschichte der Fernsprecher begann in den 1920ern

Schon seit den 1920er Jahren waren die damals noch „Fernsprechkiosk“ genannten Häuschen an öffentlichen Plätzen und stark frequentierten Straßen zu finden. Was hat man hier nicht manchmal angestanden, wenn man jemanden anrufen wollte oder genervt in Alfred-Tetzlaff-Manier gegen die Scheiben gehämmert, wenn man den Anruf seiner Liebsten erwartete. Dabei stand doch der mahnende Imperativ „Fasse dich kurz!“ als gut gemeinter Hinweis vorn an jeder schwerfällig öffnenden Zellentür.

Als blau-gelbe Häuschen begann die Geschichte der historischen Gerätschaften. Im Jahr 1934 wechselte man zu Rot, was bis zur Farbumstellung auf das klassische Gelb vielleicht nicht nur die anglophilen Bürger erfreut. Nach dem Krieg blieb man dann beim meistbekannten saftigen Postgelb.

Von Nord bis Süd über die gesamte Stadt verteilt

In Erfurt fallen den meisten Gefragten nur die Exemplare in der Thälmannstraße und am Alfred-Delp-Ring ein. Seit dem 1990er Jahren werden die gemütlich-gelben Kommunikationspaläste nämlich durch die weiß-magenta-grauen Nachfolgemodelle des neuen hiesigen Telefonanbieters ersetzt. Doch diese mussten schon vor 2020 weichen.

Eine alte Telefonzelle dient als Vorortbiblothek Am Holzergraben der WBG Einheit. Wolfgang Wedel brachte hier 2016 Romane als Lesestoff für andere Leser in die Kleinstbibliothek. Foto: Marco Schmidt

Für die ausgedienten TelH78, wie die das Stadtbild farbenfroh aufheiternden gelben Buden heißen, haben heute sogar schon richtigen Sammlerwert. Nicht nur im Internet hat sich ein großer Markt erschlossen, dem sich vorrangig Gartenfreunde erfreuen.

Hier kann es dann schon mal vorkommen, dass so ein Häuschen aufwendig zum hochmodernen Dixie-Klo des besonderen Stils ausgebaut wird. Weniger extravagant, aber trotzdem ausgefallen ist da die Nutzung als Bücherkiosk, wie auch in der Magdeburger Allee. Für den Spaß muss man dann aber auch mindestens 400 Euro anlegen.

Gelbe Zellen wurden zum Retro-Projekt

Die TelH78 bestach den Liebhaber nicht nur durch ihre mit Glasfaser verstärkten Polyesterhülle, sondern auch mit ihren am Gehäuse mit Gummiprofilen angebrachte Schalldämpfung. Auch die obligatorischen Doppelleuchten der Lichtkastendecke und der Buchtisch mit Mehrfachbuchschwinge in Modell I oder III steigerten den Charme des Retro-Objekts.

Am Geschwister-Scholl-Platz stand bis vor Kurzem noch eine Telefonzelle der Telekom. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Die 275 Kilogramm schweren Telefonzellen boten gerade einmal einen Bewegungsradius eines Quadratmeters, waren dafür aber mit einer Höhe von 2,30 Metern für Hochgewachsene recht komfortabel. Wenn es dann doch einmal zu eng oder stickig wurde, konnte man einfach die Tür beim Gespräch offenhalten. Zumindest, soweit die Kraft des Armes und die Länge der steifen Telefonschnur es zulassen.

Zeugen einer fast vergessenen Kultur

Die Zeiten, in denen heimische Telefonanschlüsse selten, und das Handy noch kein Massenprodukt war, sind seit den 2010er-Jahren aber endgültig vorbei. Die klassische Telefonzelle wurde immer mehr zum Ort der Erinnerung.

War man bei Terminvereinbarungen oder Liebesturteleien früher noch auf Diskretion erpicht und schätzte die dicken Wände der Fernsprechhäuschen, verschickt man heute auch in der Straßenbahn oder auf der Straße lauthals Sprachnachrichten und stört sich nicht an potenziellen Mithörern.

Doch auch die Telefonzellenindustrie startete Versuche der Anpassung. Seit den 2000ern rüstet die Telekom stetig auf und bot ein für den Unwissenden fast unvorstellbares Spektrum an Dienstleistungen. Nicht nur die SMS konnte von den Münztelefonen versandt werden. Das Angebot variierte von Modell zu Modell. Aber auch die grau-magenta gefärbten Häuschen, wie das in der Geschwister-Scholl-Straße waren im Laufe der Zeit immer seltener geworden.

Zellen konnten sogar SMS verschicken

Um Vandalismus vorzubeugen waren es zuletzt eher Telefonsäulen mit kleinem Dach, die einem in der Stadt, unter anderem am Leipziger Platz und dem Juri-Gagarin-Ring, begegnen. Telefonieren sah man die Leute hier doch aber eher selten. Bei bundesweit mehr als 115 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist das auch kein Wunder.

Smartphones machen Fernsprech-Kioske unnötig

Bemerkenswert ist daher der Fakt, dass in ganz Deutschland bis 2017 ca. 3,5 Millionen SMS an den Münztelefonen geschrieben und verschickt wurden. Es war für smartphoneverwöhnte Finger zunächst ungewohnt, die Buchstaben über die Ziffern zu wählen und auch die Passanten fragten sich, was man mit dem wilden Drücken der Zahlentasten am Telefon mit aufgelegtem Hörer bezweckte, doch am Ende hat man wenigstens noch eine Kurznachricht absetzen können und dafür weniger Münzen in den Schlitz stecken müssen, als bei einem Anruf mit typischem Kneckern der Leitung.

Immerhin war man mit 15 Cent pro SMS schon dabei. Bei einem Anruf musste man in der ersten Minute schon 50 Cent berappen. Oder man nahm eine alte D-Mark. Das ging nämlich auch.