Erfurter Leser-Anekdote Hochschwanger im Trabi: Wie sich zehn Menschen in ein Auto quetschten um in den Thüringer Wald zu fahren

Erfurt. Wir haben nach euren Trabi-Anekdoten gefragt und viele Zuschriften erhalten. Diesmal geht es um das Unterfangen, zehn Leute in einem Trabant an der Polizei vorbei zu befördern.

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Trabant P601 hat unsere Redaktion einen Leseraufruf gestartet. Einige Thüringer haben sich daraufhin gemeldet und wollen die Leser an ihren Trabi-Erinnerungen teilhaben lassen. Auch unser Leser Wolfgang Kammbach aus Apolda ist unserem Aufruf gefolgt und lässt uns an seiner heiteren Anekdote teilhaben:

Es war etwa 1982, als wir während unseres Thüringer-Wald-Urlaubes mit einer befreundeten Familie im Raum Eisenach von A nach B fahren wollten. Leider stand nur das eine Auto für zwei Familien Verfügung, musste aber ausreichen. Und so wurden alle Beteiligten irgendwie hineingequetscht.

Wohlwollende Polizisten drücken ein Auge zu

Als wir am Zielort angekommen waren, staunten zwei in der Nähe stehende Verkehrspolizisten mit offenen Mündern, als nach und nach die zwei Väter, zwei Mütter (eine davon hochschwanger) und sechs Kinder, etwa im Alter von zwei bis zehn Jahren, dem Trabi entstiegen. Drei Kinder hatten meines Wissens im Kofferraum gesessen. Wir befürchteten das Schlimmste, als wir die beiden Polizisten bemerkten. Doch die hatten offenbar gut gefrühstückt, drehten sich demonstrativ in die andere Richtung und taten so, als hätten sie uns nicht bemerkt...