Hörstück verwandelt den Erfurter Drosselberg in eine Insel

Erfurt. Was wäre, wenn plötzlich nur Kinder im Ortsteil lebten? Ein Hörstück spürt dieser Frage nach.

„Drossel Island“ heißt das Hörstück, in dem der Drosselberg plötzlich eine Insel ist, umschlossen von Wasser und ohne Erwachsene. Wie sind wir hier hergekommen? Wie sieht unsere Insel aus und wie wollen wir auf ihr leben? Und wer wollen wir hier sein? Eine Gruppe junger Gestrandeter hat sich spielerisch mit diesen Fragen auseinandergesetzt und präsentiert dem Publikum nun ihre Ergebnisse. Startpunkt ist am Jumpers Kinder- und Familienzentrum am Drosselberg. Termine gibt es dafür am Freitag, 16. September, um 16 Uhr, Samstag, 17. September, um 11 und 16 Uhr, sowie am Sonntag, 18. September, um 11 und 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Voranmeldung gebeten per Mail an billienders@gmail.com.