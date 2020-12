Unbekannte nutzten die Feiertage und stiegen in einen Freizeitreff in der Halleschen Straße ein.

Erfurt Ein Freizeittreff in der Halleschen Straße ist offenbar von Dieben heimgesucht worden.

Unbekannte nutzten offenbar die Feiertage und stiegen in einen Freizeittreff in der Halleschen Straße ein, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter beschädigten mehrere Türen und verursachten so einen Sachschaden von rund 700 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die ungebetenen Gäste auf Werkzeuge abgesehen. Die Beute hat einen Wert von rund 600 Euro.

red