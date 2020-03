Home-Workout statt Fitnessstudio

Neben Bars, Diskos und Clubs bleiben ab dem 18. März auch die Fitnessstudios geschlossen. Damit legen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehr und mehr den Alltag der Erfurter lahm.•„Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

Zuletzt nutzten nur noch ein Drittel der Mitglieder des Studio 1 das sportliche Angebot. Ab morgen stehen die Geräte still. Wie mit den monatlichen Beitragszahlungen verfahren wird, ist bisher noch unklar. Derzeit seien laut den Geschäftsbedingungen die Mitglieder in der Pflicht, den Beitrag vier Wochen weiter zu zahlen. Doch das sei nicht die finale Lösung. So teilte Inhaber Florian Claus mit: „Sowohl Betreiber als auch Kunde sollen spüren, dass wir an einer gemeinsamen Klärung arbeiten, um die aktuelle Situation zu bewältigen“.

Sportpark Erfurt setzt auf Solidarität

Der Sportpark in der Apoldaer Straße bietet im Vergleich dazu eine kostenfreie Beitragsverlängerung als Lösungsvorschlag an. „Ich setze einfach auf die Solidarität der Menschen“, so die Inhaberin Silvia Hensiek. Das Studio müsse, so wie fast jeder andere Betrieb, die laufenden Kosten decken. „Morgen muss ich das erste Mal seit 1997 eine fette Null in mein Kassenbuch schreiben“, bedauerte Silvia Hensiek. Während der geschlossenen Zeit werden keine Trainingspläne ausgegeben. „Unsere Kunden kommen um gemeinsam Sport zu machen. Das ist nicht austauschbar“, erklärte die Inhaberin des Sportparks.

Im Fitnessstudio „Fun and More“ hingegen arbeite man an Workouts und Trainingsplänen für zuhause. „Es ist wichtig, dass unsere Kunden fit bleiben“, erklärte die Mitarbeiterin Maria Wiegert. Die Workouts seien dann auf der Homepage zu finden. Auch Trainingsvorschläge, die die Kinder mit einbinden seien geplant. „Wir kennen unsere Kunden und können auf Wunsch einen individuellen Trainingsplan für zuhause erstellen“, so Maria Wiegert.

Sportpark Johannesplatz verzichtet auf Abbuchungen

Der Sportpark Johannesplatz plant eine ähnliche Vorgehensweise, um seine Kunden weiterhin in Bewegung zu halten. So wolle man zunehmend die sozialen Medien nutzen, um ein fortlaufendes Fitnesstraining mit Alltagsgegenständen zu ermöglichen. „Ich bin in einer guten finanziellen Lage und kann die Einbußen selbst stemmen, deshalb verzichte ich vorerst auf Abbuchungen. Zusätzlich muss keiner meiner Mitarbeiter um seinen Arbeitsplatz bangen“, teilte der Inhaber Jan Rothe mit. Doch der Betreiber appelliere auch an die Moral der sportlich Aktiven. Denn nicht jedes Sportcenter könne ohne Beitragszahlungen die Kosten der leerstehenden Fitnessräume auffangen.

Voraussichtlich bleiben alle Fitnessstudios bis zum 19. April geschlossen.