Hommage im Erfurter DasdieBrettl zum 100. Geburtstag von Charles Aznavour

Erfurt. Stefan Hippe würdigt den großen Chansonnier Charles Aznavour zu dessen 100. Geburtstag am Samstagabend im DasdieBrettl

Eine mitreißende Hommage zum 100. Geburtstag von Charles Aznavour ist am Samstag, den 11. November 20 Uhr im DasDie Brettl zu erleben. Mit „Charles und wie er die Welt sah“ hat der Künstler Stephan Hippe eine einzigartige musikalische Biografie im Stile des französischen Kinos der 50iger Jahre geschaffen um das Werk des französischen Ausnahmekünstlers, der 2018 94-jährig verstarb, zu neuem Leben und Glanz zu erwecken. Sein Programm, eine Hommage voller Leben, Liebe, Leid und überraschenden persönlichen Begegnungen mit musikalischen Größen dieser Zeit wie Gilbert Becaud, George Brassens, Jacques Brel, Dalida, Edith Piaf oder Charles Trenet.

Die in Kooperation mit der Hamburger Kammeroper entstandene Produktion verspricht einen einzigartigen Theaterabend voller Geschichte und Geschichten mit hinreißender Musik voll von Überraschungen, Sinnlichkeit und Emotionen. Stephan Hippe, der dem Chanson als Kunstform früh verfiel, war auch dabei, als Charles Aznavour in Berlin seinen 90. Geburtstag feierte. Bei einem der letzten persönlichen Zusammentreffen autorisierte Aznavour Stephan Hippes Übersetzung von „Sa Jeunesse“. Tickets gibt es noch an der Abendkasse im DadieBrettl.