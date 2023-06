Hotelmitarbeiter mit Messer bedroht – Frau aus Parkhaus mit Flasche beworfen – Waffe und Rauschgift gefunden

Erfurt. Zwei Unbekannte haben versucht, ein Hotel auszurauben. Zudem ist eine Frau vom obersten Deck eines Parkhauses aus mit einer Glasflasche beworfen worden. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt:

Nach einer versuchten schweren räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei in Erfurt. Den Angaben zufolge betraten zwei Unbekannte in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr den Eingangsbereich eines Hotels in der Altstadt. Mit vorgehaltenem Messer verlangten sie von einem 24-jährigen Hotelmitarbeiter die Herausgabe von Geld. Laut Polizei verschloss der Mann geistesgegenwärtig eine Tür, so dass ihn die Unbekannten nicht mehr erreichen konnten. Daraufhin flohen die beiden Räuber. Trotz Einsatz mehrerer Streifenwagen konnten sie nicht mehr gefasst werden.

Zeugen nach Körperverletzung und Sachbeschädigung gesucht

Am Donnerstagabend kam es in der Erfurter Bahnhofstraße und anschließend in der Schmidtstedter Straße zu einer Körperverletzung sowie mehreren Sachbeschädigungen an parkenden Autos. Wie die Polizei berichtet, pöbelte gegen 19.10 Uhr ein 32-Jähriger in der Bahnhofstraße wahllos Passanten an und beschädigte die Frontscheibe eines BMW. Weiter pöbelnd lief er anschließend durch die Schmidtstedter Straße. Dort trat er gegen ein Auto. Als er ein weiteres Fahrzeug beschädigte, wurde er von einem unbekannten Zeugen angesprochen. Der 32-Jährige beleidigte den Mann und schlug auf ihn ein. Daraufhin eilten zwei weitere unbekannte Männer zu Hilfe und hielten den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Noch bevor die Polizisten die Personalien der Helfer erfassen konnte, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die unbekannten Zeugen und Geschädigten werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden.

Flasche auf Frau geworfen

Ein Unbekannter hat in Erfurt vom obersten Deck eines Parkhauses eine Glasflasche auf eine Frau geworfen. Laut Polizei war die 34-Jährige am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr durch die Fleischgasse zur Meyfartstraße gelaufen, als die Flasche nur wenige Meter neben ihr auf dem Gehweg aufschlug. Die Frau konnte den Täter nach dem Wurf zwar noch kurz sehen, allerdings blieb eine Fahndung nach ihm erfolglos. Die Polizei nahm eine Strafanzeige gegen den Unbekannten auf.

Diebstahl auf Baustelle

Diebe suchten von Mittwoch auf Donnerstag eine Baustelle in der Erfurter Löbervorstadt heim. Um an die Tür eines Baucontainers zu gelangen, fuhren die Täter zunächst unbemerkt einen Radlader beiseite. Anschließend öffneten sie mit Gewalt einen Container und stahlen daraus einen Rüttelstampfer im Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf.

Pistole und Drogen gefunden

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Polizisten am frühen Freitagmorgen im Erfurter Süden einen 33-Jährigen. Dieser war nach Polizeiangaben kurz vor 4 Uhr in der Straße Am Drosselberg unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geladene Luftdruckpistole im Hosenbund des Mannes. Zudem hatte er eine geringe Mengen Drogen dabei. Die Waffe und das Rauschgift wurden beschlagnahmt. Gegen den 33-Jährigen wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erstattet.

