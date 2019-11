Erfurt. Am Mittwochmorgen suchte die Polizei mit Hilfe eines Hubschraubers nach Einbrechern in Erfurt.

Hubschrauber sucht in Erfurt nach Einbrechern

Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers fahndete die Polizei am Mittwochmorgen in Erfurt nach Einbrechern, die in ein Firmengebäude in der Johannesvorstadt eingebrochen waren.

Der Einbruch wurde gegen 3.15 Uhr durch einen Zeugen festgestellt. Die Täter verschafften sich durch das Aufbrechen eines Fensters Zutritt in das Gebäude und brachen im Objekt mehrere Türen auf.

Die Diebe durchwühlten Schränke und ließen nach ersten Erkenntnissen zwei Navigationsgeräte mitgehen.

Trotz sofortiger Suche nach den Einbrechern verlief die Fahndung ohne Erfolg.

Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.