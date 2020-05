Hubschraubereinsatz in Erfurt: Frau verletzt sich bei Heizversuch schwer

Ein Hubschrauber brachte eine verletzte Frau in eine Spezialklinik. (Symbolbild)

Erfurt. Eine 28-Jährige verletzte sich bei dem Versuch, einen Ofen mit Brennspiritus anzufeuern. Sie musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Frau bei dem Versuch, Feuer in einem Kachelofen zu machen. Gemeinsam mit einer Freundin befand sie sich am vergangenen Samstagabend in einer Wohnung im Erfurter Norden. Um die Wohnung zu heizen, wollte die Frau den Ofen anfeuern.

Da sich das gewählte Brennmaterial im Ofen nur schwer entzünden ließ, setzte die Dame Brennspiritus ein. Schlagartig und unkontrolliert breitete sich das Feuer aus. Schwer verletzt gelang es der Frau, mit ihrer unter Schock stehenden Freundin das Gebäude zu verlassen. Die 28-Jährige wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. In der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

