Brückenteile eingesetzt: Erfurter Stauffenbergallee für Kranarbeiten gesperrt

An der Fußgänger- und Radfahrerbrücke am Schmidtstedter Knoten in Erfurt werden am Wochenende mehrere Brückenteile eingesetzt - zwei Brückenteile von 17 und 21 Metern Länge direkt über der Straße.

Foto: Holger Wetzel