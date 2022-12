Ideen für Erfurter Kultursommer gesucht

Erfurt. Erfurter Künstler und Kulturschaffende sind aufgerufen, ihre Ideen für den Kultursommer 2023 bei der Stadt einzureichen.

Auch im Jahr 2023 geht das Unterstützungsprogramm der Stadt Erfurt für sommerliche Veranstaltungsformate wieder an den Start. Kunst- und Kulturschaffende sind aufgerufen, für den #erfurtkultursommer ihre Ideen bei der Kulturdirektion Erfurt einzureichen. Abgabeschluss ist der 31. Januar 2023.

Ob Open-Air-Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Performances, Ausstellungen oder experimentelle Kulturformate – der #erfurtkultursommer hat auch 2023 das Ziel, mit einem vielfältigen Kulturangebot ein breites Publikum zu erreichen. Er soll dabei das gesamte Stadtgebiet Erfurts kulturell beleben. Für diesen Zweck stehen Fördermittel von insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung.

Bis zum 31. Januar 2023 können juristische und natürliche Personen bei der Kulturdirektion einen Antrag für Formate stellen, die zwischen Juni und September 2023 in Erfurt von lokalen sowie regionalen Künstlern realisiert werden.

Die Kulturdirektion ruft dabei insbesondere auch zur Einreichung für Projekte an städtischen Orten mit einer eher schwachen kulturellen Infrastruktur auf. Das Antragsformular ist auf www.erfurt.de/ef13414 zu finden. Es kann per Mail an kulturfoerderung@erfurt.de gesendet oder postalisch bei der Kulturdirektion eingereicht werden. Die Förderung wird der Ausschuss für Bildung und Kultur der Stadt Erfurt beschließen.

2021 startete Erfurt in Kooperation mit der Sparkasse Mittelthüringen erstmalig das Hilfsprogramm #erfurtkultursommer. Es sollte negative Folgen der Corona-Pandemie auf den Kultursektor mindern. 2023 geht die Aktion in Runde drei.