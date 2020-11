Martini ohne Kinder mit Laternen auf der Straße. Das ist undenkbar. Und so waren am Dienstag natürlich auch etliche Erfurter Familien abends unterwegs. Auch wenn sich das von Tür zu Tür gehen und klingeln wegen der Kontaktbeschränkungen verbot.

Süßigkeiten gibt es im Schein des Blaulichts

Leer ausgehen mussten dennoch die Kinder nicht unbedingt. Besonders in Vieselbach und Wallichen hatten sie beste Chancen, auch etwas Süßes zum Naschen zu bekommen. Dort hatte sich der Bürgerverein Schönes Vieselbach mit der Freiwilligen Feuerwehr was Besonderes ausgedacht. So kamen diesmal ausnahmsweise mal die Süßigkeiten zu den Kindern. Statt bunter Lampions leuchteten dazu das Blaulicht des Feuerwehr-Mannschaftswagens. Und, es hatte sich rumgesprochen, dass Martini dieses Jahr anders aber trotzdem schön werden wird. So warteten viele der insgesamt 350 in Vieselbach und Wallichen wohnenden Kinder bis 14 Jahre am Straßenrand, bis der ungewöhnliche Umzug zu ihrem Haus kam. Und Ortsbürgermeister Christian Poloczek-Becher ging mit leuchtender Weste voran.

Bäckermeister Rüdiger Fritsch hat 1300 Martinhörnchen gebacken. Sein Arbeitstag begann um 2 Uhr am Morgen. Foto: Marco Schmidt

Die Traditionen zum Martinstag hielten in Erfurt auch die Bäcker hoch. Überall gab es Martinshörnchen oder -kämme, was an sich am Ende kaum einen Einfluss auf den Geschmack des Plundergebäcks hat. Rüdiger Fritsch stand seit 2 Uhr morgens in seiner Backstube am Steinplatz und formte 1300 Martinshörnchen. Mit Persipan, Marmelade oder Pflaumenmus denn die Geschmäcker sind ja verschieden. Wer nun angesichts der Zahl denkt, mehr geht nicht, der täuscht. Die Bäckerei Fritsch hat in den vergangenen Jahren bis zu 5000 der süßen Teile gebacken, um damit auch noch einen Stand auf dem Domplatz zu beliefern.

Alle Jahre wieder ein früher Start in der Backstube Fritsch

In diesem nicht ganz so leichten Jahr feiert Rüdiger Fritsch übrigens sein 30. Jubiläum als Bäcker in Erfurt. Und hat seitdem 29 Mal auch Martinshörnchen gebacken. „Im ersten Jahr nicht“, sagt der aus Gotha stammende Handwerker, „denn da kannte ich die Erfurter Spezialität noch nicht.“

Eine andere Tradition zu Martini griffen die Mitglieder des Rotary Clubs Erfurt auf: Das Martinsgans-Essen. Der Martinstag stehe für das Teilen mit den Bedürftigen. So Rotarier-Gemeindienstbeauftragte Melanie Thurm. Und genau diesen Wert möchten die Rotarier bewahren, auch wenn der Markt und der Umzug zum

Rotary Club Erfurt spendet 50 Martinsgänse und Lebensmittel für Bedürftige im Bild von links: Rotary-Präsident Harald Dörig, Michael Wilde (ehrenamtlicher Mitarbeiter der Erfurter Tafel ), Andrea Kranhold (Erfurter Tafel) und Melanie Thurm (Rotary Club). Foto: Marco Schmidt

diesjährigen Martinstag ausfallen. Der Rotary Club Erfurt hatte daher bei seinen Mitgliedern Spenden in Höhe von 1500 Euro gesammelt. Dafür werden 50 Pakete mit Martinsgänsen an bedürftige Familien und Einzelpersonen über die Erfurter Tafel ausgegeben. Bei der Ausgabe wurde dann auch ein wenig darauf geschaut, jene Familien zu bedenken, die die Tradition des Martinsgans-Essens kennen und so eine besondere Freude daran haben.

Gänse-Essen als Paket für die heimische Küche

In einer weiteren Martini-Aktion überreichen die Rotarier 1500 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln an die Erfurter Stadtmission. Hierfür hatten Bürger im Rahmen einer Facebook-Aktion der Rotarier gespendet. Der Aufruf wurde mehr als 500-mal geteilt und erreichte mehr als 50.000 Menschen. „Die rege Teilnahme und das unglaubliche Ergebnis hat uns selbst überrascht“, sagt Melanie Thurm.