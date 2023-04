Im Erfurter Club Central: Vorgeschmack auf die Tour von Depeche Mode

Der Club Central am Wasserturm war Samstag Ort ser großen Depeche-Mode-Party.

Erfurt. Alte und neue Songs von Depeche Mode gab es im Erfurter Club Central zu hören. Mehr als 1000 Fans stimmten sich so auf die anstehende DM-Tour ein.

Treffpunkt für alle Depeche-Mode-Fans war am Samstagabend der Club Central am Wasserturm in Erfurt. Die Depeche-Mode-Party bot den Fans die perfekte Gelegenheit, sich auf die bevorstehende Deutschlandtour mit insgesamt acht Konzerten einzustimmen. Die Musik der Band aus den 80er Jahren wurde ebenso enthusiastisch gefeiert wie die neuesten Songs vom aktuellen Album „Memento Mori“.

Die Party war ein perfekter Vorgeschmack auf die bevorstehende Tour mit Konzerten in Leipzig, Berlin, Frankfurt und Düsseldorf. Foto: Marcus Scheidel / MAS Bildagentur

Die Liebe zu Depeche Mode in Thüringen ist ungebremst und die Stimmung im Club war voller Energie und Begeisterung zu den Klängen von „Personal Jesus“, „Enjoy the Silence“ und vielen anderen Klassikern. Zur Videoshow war die Tanzfläche voller Fans, die sich auf die kommenden Konzerte freuen.

Veranstalter Manuel Tippach aus Eisenach zeigte sich begeistert über die mehr als 1000 Gäste, die die Party besucht haben und betont: „Depeche Mode Party und das Central Erfurt gehören einfach zusammen. Wer die Party verpasst hat, hat am 9. September 2023 eine weitere Chance, dabei zu sein, wenn es wieder heißt... Good evening Erfurt!“ Die Party war ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Tour: die Fans sind bereit für die Konzerte in Leipzig, Berlin, Frankfurt und Düsseldorf.