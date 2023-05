Im Erfurter T.E.C. stellt sich Deutschlands erste Demokratie vor

Spannende Geschichte präsentiert der Verein Weimarer Republik im T.E.C. in Erfurt. .

Erfurt. Der Weimarer Republik ist die Ausstellung gewidmet, die am Montag im T.E.C. Erfurt eröffnet wird. Ein besonderes Schauspiel kündigt sich bereits an.

Der Weimarer Republik widmet sich eine große Wanderausstellung, die vom 8. bis 27. Mai im T.E.C. Erfurt Wissenswertes vermittelt. Der „Weimarer Republik e.V.“ aus Weimar hat die Ausstellung zusammengestellt.

Zusätzlich gibt es im Rahmen einer Roadshow am 12. Mai gegen 16 Uhr noch einen besonderen Stopp am T.E.C. Erfurt. Dann ist hier, dargestellt von Schauspielern in typischer Kleidung der 1920er-Jahre, eine Szene zum Thema „Hyperinflation vor 100 Jahren“ zu erleben. Oldtimer dienen dabei als authentische Kulisse.

„Die Weimarer Republik ist ein spannendes Kapitel deutscher Geschichte, das jüngst wieder sehr viel Beachtung findet. Als erste deutsche Demokratie schuf sie viele der Grundlagen, auf denen unsere Gesellschaft heute noch basiert“, erklären die Organisatoren vom Haus der Weimarer Republik.