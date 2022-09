Im Erfurter Theater Waidspeicher: Wenn der Maulwurf nach den Sternen greift

Erfurt. Eine liebenswert-lustige Geschichte für Kinder ab drei Jahren erlebt im Waidspeicher am Samstag ihre Premiere. In der Hauptrolle: ein Maulwurf.

Für wen funkeln eigentlich die ganzen Sterne so wunderbar am Himmel? Für den Maulwurf ist die Antwort eindeutig: Alle sollen sie ihm gehören, für ihn glitzern und endlich Licht in seinen Bau tief unter der Erde bringen. Als dann aber tatsächlich sein Wunsch in Erfüllung geht, gehen die Lichter für alle anderen Tiere aus und die Nacht wird schwarz und stockduster… Im Stück „Der Maulwurf und die Sterne“, das am Samstag, 10. September, um 15 Uhr im Theater Waidspeicher Premiere feiert – und es gibt noch Karten.

Die Geschichte ist eine Uraufführung und nach dem Kinderbuch von Britta Teckentrup entstanden, das 2019 unter diesem Titel erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte für Kinder ab drei Jahren – und erste Zuschauer der Proben waren bereits begeistert und bestens amüsiert über das, was in der Regie von Julia Sontag von Karoline Vogel und Maurice Voß vorgespielt wurde.

Bilderbuch dient als Inspiration und Vorlage

Für Regisseurin Julia Sontag ist es die erste Regiearbeit am Theater Waidspeicher. Eigentlich vom Schauspiel kommend, hatte sie mit ihrer interaktiven und digitalen Inszenierung des Kinderbuchklassikers „Frederick“ überzeugt und war von Intendantin Sibylle Tröster nach Erfurt verpflichtet worden. Gemeinsam mit Karoline Vogel und Ausstatterin Betty Wirtz sei in den Probenterminen in vielen Schritten herangereift, was nun auf die Bühne gebracht wird. Viel Improvisation und Irrtum sei dabei gewesen, schließlich galt es, aus dem nur wenige Seiten starken Bilderbuch eine bühnenreife Inszenierung zu gestalten, wie Julia Sontag sagt. „Wie spielt man Dunkelheit?“, sei nur eine der Fragen gewesen, denen sich zuvorderst das Frauen-Trio mit Power und Ideenreichtum genähert habe. Letztlich ward eine Lösung gefunden. Die Bühne des Waidspeichers verwandelt sich dazu in einen Dachboden mit einigem Gerümpel, die Sterne leuchten als Glühbirnen, deren Lichter sich wie von Zauberhand vom Himmel pflücken lassen…

Geschichte vom Teilen und Allein-Besitzen-Wollen

Die Geschichte, die im Kern vom Teilen handelt, dreht sich um den kindlichen wie bestens nachvollziehbaren Wunsch, etwas für sich ganz allein zu haben. Der zottel-haarige Eigenbrödler kommt dabei als sympathischer Nerd daher, kündigt Spielerin Karoline Vogel an. Es habe aber einige Zeit gedauert, bis sie die Figur und deren Sprache für sich gefunden habe. Schließlich handelt es sich dabei weder um den kleinen Maulwurf aus tschechischem Zeichentrick, noch um den sprachfehlerbehafteten Artgenossen des Puppenspieler-Kollegen René Marik. Und außerdem musste eine Lösung gefunden werden, dass die Dunkelheit den kleinen Zuschauern keine Angst macht. So bekommen Eule, Bär, Reh, Maus und Fuchs, die im Buch nur Nebenrollen spielen, auf der Waidspeicher-Bühne ihren eigenen kleinen Auftritt: In Form liebenswert und comichaft gestalteter Puppen, in Form von Schatten- oder Schauspiel.

Premiere: Sonntag, 10. September, 15 Uhr, Theater Waidspeicher am Domplatz 18.