Im Netz der Vergeblichkeiten

Es ist dunkel. Auf der Bühne zappelt in einem giftgrünen Netz eine Frau. Es hätte auch einen Mann treffen können. Bis an die Grenze des Erträglichen tanzen, treiben, schlagen, vergewaltigen, erniedrigen, zerren die drei außerhalb des Netzes ihre Gefangene. Quer über die gesamte Bühne der Veranstaltungshalle des Kontor Erfurt in der Hugo-John-Straße. Werfen sich über sie. Dieses Gefühl von Ohnmacht angesichts von Gewalt und das eigene Gefangensein sind für das Publikum nur schwer auszuhalten. Dann wieder gibt es leise Töne.

Die Musik von Yannis Pisimisis ist eindringlich, voller Kraft. Sein Gesang und seine Schritte bringen etwas wohltuende Ruhe. In der Inszenierung ist er der Fischer. Er gibt die alte Generation und scheint auf sein Leben zurück zu schauen. Seine Tochter (Phaedra Pisimisi) verkörpert mit drei anderen Tanzenden die Jungen und zeigt seine Erinnerung.

Manchmal setzt sich der Alte auf die Jungen. Sie stützen ihn. Er drückt sie. Oder ist das ein Miteinander? Die vier Tänzerinnen und Tänzer aus Athen bewegen sich voller Kraft. Lassen sich führen und verführen. Verführen und führen ihrerseits. So geht der Konflikt der Gefühle. Es sind die Gefühle des Fischers. Es ist sein Erinnern. Sein Leben und das Meer gehören zusammen.

„Dazwischen das Meer“ ist der Titel dieses knapp einstündigen Tanzabends. Die Idee kommt von Ester Ambrosino, der Leiterin des Tanztheaters Erfurt. Gemeinsam mit der Echodrama Cultural Group aus Athen hat sie das Tanzstück auf die Bühne gebracht, das mit gewaltiger Kraft hinein ins Publikum kommt. Das von Gefühlen und dem möglichen großen Leid und der großen möglichen Leidenschaft erzählt.

Komponist Yannis Pisimisis und die Tänzer. Foto: Susann Nuernberge

Einige Ideen drängen sich geradezu auf. Wie viel Zwangsjacke erlebt der Mensch, was hat der Fischer erlebt? Wie eng war das Netz, in dem er sich verfing? Wo hat er sich schuldig gemacht damals? Was ist ihm gelungen? „Das Meer wird immer da sein. Es verbindet das Gestern mit dem Morgen. Es hat alles schon gesehen“, sagt Ester Ambrosino. Das Meer als Sehnsuchtsort macht riesige bedrohliche Wellen. Und ist doch auch wieder jener Ort, an dessen Strand sich träumen lässt.

„Es ist kein Stück über Flüchtlinge auf dem Mittelmeer“, weist Ambrosino diese Assoziation von sich. Sie jedenfalls hat bei der Entwicklung ihrer Idee nicht daran gedacht sondern an das beschwerliche und auch schöne Leben des Fischers. An Träume und Alpträume eines heute alten Mannes.

Das Meer, das schon alles gesehen hat, sieht auch die Wege des vergangenen Alltags des Mannes. Symbolisiert werden sie durch den Plastikmüll, über den sich die Tänzerinnen und Tänzer immer wieder bewegen müssen. Sie rutschen aus, sie werfen sich hinein, sie sammeln ihn auf. Es liegt viel Vergebliches in ihrem Tun. Und es gibt auch die vielen Vergeblichkeiten im Bann heftiger Gefühle. Eifersucht als vernichtende Leidenschaft. Und Wut als schlechte Ratgeberin. Und immer wieder die Liebe. Auch die. Ester Ambrosino und die Echodrama Cultural Group haben eine Inszenierung geboten, die keinesfalls nur für drei Aufführungen tauglich ist, auch wenn das an diesem Wochenende nicht anders möglich war. Doch im Juni wird das Ensemble in Athen auftreten und im September Gast beim Internationalen Tanztheaterfestival in Erfurt sein.

Die Athener Gruppe war übrigens bereits 2018 in Erfurt beim Internationalen Festival mit „Eros-Iros“ zu Gast. Auch damals komponierte Yannis Pisimisi die Musik für die Inszenierung. Sie gründete sich 2006 mit internationalen Künstlern.

Es wird hell. Das verfangende Netz liegt am Boden. Die Künstlerinnen und Künstler werden mit lang anhaltendem Applaus gefeiert. Auch, wenn dieser Abend mitunter ebenso schwer war wie das Leben halt ist oder doch zumindest sein kann.