Im Saatgut liegt unsere Zukunft

Eigentlich ist das, womit sich Annegret Rose und ihr 15-köpfiges Team beschäftigen, in der momentan vom Corona-Virus geschüttelten Zeit auch mit dem schon etwas überstrapazierten Begriff „relevant“ zu bezeichnen. Denn mit ihrer Saatgutzucht sorgt sie dafür, dass die Versorgung mit Lebensmitteln garantiert bleibt. Ein Lockdown bei der Samenzucht von Gemüse hätte verheerende Folgen. Dann wäre eine Kette von fundamentaler Bedeutung unterbrochen, die nur schwer wieder zu schließen wäre. Zwiebeln, Kohlrabi, Salate, Kräuter und andere Lebensmittel werden morgen mit dem Samen angebaut, der heute gewonnen wird. Und dafür wurde im Geströdig bei Marbach auch in der Pandemie gesorgt.

Aus diesen kleinen Körnchen werden einmal Steckzwiebeln, danach Stuttgarter Riesen. Das Saatgut wird Säckeweise in de Welt verschickt.

Saatgut aus Erfurt war auch in der Corona-Krise gefragt. Alle Verträge wurden erfüllt, lediglich auf einige Extras habe man verzichtet. Einige eigene „Feldversuche“ wurden nicht weiter verfolgt, vorerst auf Eis gelegt, stattdessen alle Kraft in die Verbesserung der Qualität im Kerngeschäft gelegt. „Das Saatgut ist unsere Zukunft!“, davon ist Annegret Rose überzeugt.

Deshalb legt sie extrem hohen Wert darauf, dass die im Saatgut weitergegebenen Daten stimmen. Und dazu gehöre immer mehr, dass ständig auf die sich ändernden Klimabedingungen reagiert wird, dass das Saatgut angepasst wird. Im kommenden Jahr plant Annegret Rose ab Mai monatlich einmal eine Führung durch ihren Betrieb, über die blühenden Felder und später auch in die Bereiche, die die Aufbereitung der Ernte zeigen.

Gartenbau-Studentin Julia Tröger absolviert bei Saatgut Rose derzeit ihr praktisches Semester und kümmert sich dabei u.a. um die Qualität der Roten Bete. Foto: Hartmut Schwarz

Was die Information über die Zucht hochwertigen Saatgutes betrifft, sieht sie in Erfurt Nachholbedarf. Auf der insgesamt 85 Hektar großen Fläche liegt zu keinem Zeitpunkt ein Feld brach. Nach der Ernte wird sofort neu bestellt. Und in diesem Jahr wurde dabei nicht auf Regen gehofft, sondern sofort bewässert.

Mit der Handernte der Astern endet das Freiland-Gartenjahr

Nach zwei ausgesprochen trockenen Jahren waren die Bedingungen zwar besser – aber dem Gärtner macht es das Wetter bekanntlich niemals recht: Mitunter war es in diesem Jahr zu kalt.

Die Handernte der Astern gehört mit zu den letzten Aktivitäten im Freiland. Und bei diesen sei man dabei, dem Gärtner künftig zwei Optionen mit in die Hand zu geben. Eine mit Astern, die bis in die graue Jahreszeit für Farbe sorgen.

Dafür habe man in diesem Jahr auf einem „Beobachtungsfeld“ sehr spät, erst Anfang Juni, etwa 70 Asternsorten aus dem hauseigenen Angebot ausgesät. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen – unmittelbar hinter dem Gefahrenschutzzentrum. Viele stehen seit einer Woche in voller Blüte, einige werden noch erblühen. Die Blumenstadt Erfurt könnte, wenn gewollt, fast bis in die Adventszeit blühen.

Momentan ist der Endspurt bei der Ernte angesagt. Und dies sind auch in diesem Jahr wieder die Pfingstrosen. Auf insgesamt zwei Hektar Anbaufläche wurden 14 Sorten gezüchtet, knallrote, rosa und weiße Blüten sind im Angebot. Auch wenn es in diesem Jahr keinen Verkaufstag auf dem Erfurter Domplatz geben wird – vor Ort, im Geströdig, haben Hobbygärtner und Blumenliebhaber zweimal die Gelegenheit, den heimischen Eigenbedarf zu decken.

Samenverkauf für Pfingstrosen: Marbach, Im Geströdig, an diesem Freitag, 9. Oktober, von 15 bis 17 Uhr und danach noch einmal am 16. Oktober zur gleichen Zeit