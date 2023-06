Im Vollrausch auf E-Scooter unterwegs - BMW gestohlen - Ferienwohnung geplündert

Diese Einsätze meldet die Polizei am Donnerstag (Symbolbild).

Erfurt. Das meldet die Polizei am Donnerstag aus Erfurt.

Mit mehr als drei Promille hat die Polizei Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer in Erfurt erwischt. Der 36-Jährige sei kurz nach 23 Uhr auf der Clara-Zetkin-Straße unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.

Der Roller war nicht versichert. Der 36-Jährige wurde daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich der Mann auch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

BMW geklaut

Autodiebe hatten es in Erfurt auf einen BMW abgesehen. In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände eines Autohandels im Erfurter Süden. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie dort einen schwarzen BMW im Wert von etwa 25.000 Euro.

Der Wagen war mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe das Funksignal des Systems manipuliert haben und so das Auto stehlen konnten.

Einbrecher in Erfurter Ferienwohnung

Einbrecher suchten am Mittwoch eine Ferienwohnung in Erfurt heim. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Täter in das Objekt. Dort stahlen sie zwei Tablets samt Zubehör sowie Tabakwaren im Wert von etwa 1700 Euro.

Wie die Einbrecher in die Wohnung gelangen konnten, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

