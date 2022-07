Imker laden auf die Erfurter Ega ein

Erfurt. Nicht nur das Rosenfest, auch der Erfurter Imkerverein freuen sich auf die Besucher der Ega.

Am Wochenende ist auf der Ega jede Menge los. nicht nur das Rosenfest wird am Sonntag locken, sondern auch die Imker am Samstag. Die bienenfreundlichen Rosen im unteren Bereich des Gartens in direkter Nähe zum Bienenhaus bieten den Insekten Nektar und Pollen. Bei einem Besuch im Rosengarten kann man den Bienen und auch dem Imker zuschauen – vor allem am Tag der deutschen Imkerei am 2. Juli von 10 bis 15 Uhr. Man ist auch in Erfurt sehr darum bemüht, den Fortbestand der Bienen zu sichern. Der Erfurter Imkerverein ermöglicht allen Besuchern an diesem Tag, Einblicke in die Bienenwelt zu gewinnen. Vereinsmitglieder werden alle Fragen beantworten. Für große und kleine Kinder wird es wie in jedem Jahr wieder verschiedene Bastelangebote geben.