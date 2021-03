In Erfurter Randgebieten kommt es zunehmend zu Pkw-Diebstählen.

Immer wieder Diebstähle von teuren Pkw in Erfurt

Diese Woche kam es in den Randgebieten von Erfurt wieder vermehrt zu Angriffen auf Fahrzeuge mit dem Keyless-Go-System. Es handelt sich um eine bekannte Masche, die immer wieder in Ortschaften in Autobahnnähe, meist über mehrere Wochen hinweg, auftritt.

Diebesbanden spähen Autos aus, die mit dem Keyless-Go-System funktionieren. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge, die ein Funksignal des eigenen Schlüssels erkennen. Als Nutzer reicht es also den Schlüssel einstecken zu haben und das Auto lässt sich problemlos öffnen, starten und wegfahren.

Da die meisten Leute ihre Autoschlüssel im Eingangsbereich ihrer Häuser und Wohnungen aufbewahren (Garderobe, Flur, Kommode) sind die Banden mit Hilfe von Spezialtechnik in der Lage, dass Funksignal des Schlüssels abzufangen. Sie verlängern das Signal und gaukeln so dem Auto vor, im Besitz des Schlüssels zu sein. Es gelingt ihnen also, die hochwertigen Pkws zu öffnen und sie zu stehlen.

Zwei Autos der Marke Audi im Gesamtwert von über 60.000 EUR gelangten diese Woche so in betrügerische Hände. Bei vier weiteren Autos in den Ortschaften Niedernissa, Dittelstedt und Windischholzhausen versuchten die Unbekannten ihr Glück vergeblich.

Die Erfurter Polizei weist erneut auf diesen Phänomen hin und warnt vor der Masche. Unter zu Hilfenahme von speziellen Etuis kann man als Halter eines solchen Autos das Abfangen des Signals verhindern. Wenn man die Autoschlüssel in einer speziellen Box lagert, haben die dreisten Diebe keine Chance. Manchmal genügt es auch, den Schlüssel so weit wie möglich von dem abgeparkten Auto aufzubewahren. Bei manchen Modellen lässt sich die Keyless-Go Funktion auch abschalten, so dass man den Schlüssel ganz klassisch benutzt. Beratungen hierzu bietet Ihr Autohändler an.

Die Täter kommen in der Regel immer nachts, tagsüber spähen sie die Wohngebiete oft aus und erkunden Fahrzeuge und die schnellsten Wege zur Autobahn. Sollten Ihnen Personen auffallen, die sich ungewöhnlich verhalten oder Fahrzeuge mit überregionalen Kennzeichen die sich verdächtig langsam durch die Wohngebiete bewegen, so informieren Sie umgehend die Polizei. Auch wenn Sie nachts Unbekannte Personen um Häuser und Autos schleichen sehen, zögern Sie nicht und wählen Sie die 110.