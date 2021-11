Impfaktion im Erfurter Anger 1 zum Wochenende

Erfurt. Das Einkaufscenter im Zentrum von Erfurt unterstützt die bundesweite Händlerinitiative „Leben statt Lockdown“.

Das Einkaufszentrum Anger 1 beteiligt sich an der Initiative „Leben statt Lockdown“, zu der sich zahlreiche namhafte Handelsunternehmen zusammengeschlossen haben, und bietet am kommenden Wochenende eine Impfaktion gegen Corona an.

Freitag und Samstag kommt das Impfteam

„Gerade für kurzfristig Entschlossene ist diese Aktion angedacht“, so Center-Managerin Nadine Strauß. So werde bei der Aktion am Freitag (15 bis 20 Uhr) und am Samstag (11 bis 17 Uhr) auch der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft, mit dem man bereits nach der ersten Runde als vollständig geimpft gilt, auf Wunsch aber auch der Impfstoff von Biontech.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es sei keine Anmeldung vorab notwendig. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, so teilt das Center mit, sollten Impfwillige die Gesundheitskarte der Krankenkasse sowie den Impfausweis mitbringen. Die Corona-Schutzimpfung wird direkt im Anschluss an die Impfung im Impfausweis oder in einer Impfbescheinigung dokumentiert. Die Unterlagen für den digitalen Impfpass können direkt vor Ort ausgestellt werden. Die Aktion findet in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen statt.