Impfaktion startet im Erfurter Südosten

Impfangebote gegen Corona gibt es an den vier nächsten Donnerstagen in Erfurt Südost.

Erfurt. Zusätzliche Impftermine gegen Coronaviren gibt es viermal am Donnerstagnachmittag in Erfurt Südost.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen bietet in Zusammenarbeit mit Akteuren der Stadtteilkonferenz Erfurt Südost und unterstützt von der Stadtverwaltung eine Sonderimpfaktion im Herbst an. An vier Donnerstagen haben Erfurter ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich Erst- oder Drittimpfungen zu holen. Die Booster-Impfungen sind bereits fünf Monate nach Abschluss der vollständigen Impfserie möglich. Bei einer Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson beträgt diese Frist nur vier Wochen.

Beratung und Impfung ohne Voranmeldung möglich – Start am 11. November

Beratung und Impfung sind ohne Voranmeldung zu folgenden Terminen immer von 15 bis 18 Uhr möglich: 11. November, bei der Senioren- und Familienhilfe im Färberwaidweg 1; 18. November, bei Jumpers, Ernst-Haeckel-Straße 15a; 25. November, „Politik-Praxis“, Am Schwemmbach 1, 2. Dezember, Kirchengemeinde Erfurt Südost, Singerstraße 1.

Impfstoffe von Johnson & Johnson oder von BioNTech werden angeboten

Verimpft werden der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson und der Impfstoff von BioNTech. Mitzubringen sind die Versicherkarte der Krankenkasse, der Impfausweis und ein amtliches Ausweisdokument.

Aktuelle Impfaktionen in Thüringen werden auf der Web-Informationsseite zur Impfung gegen Sars-Cov-2 in Thüringen (impfen-thueringen.de) sowie auf dem Coronavirus-Informationsportal der Stadtverwaltung regelmäßig veröffentlicht.