In Apotheke, Blumenladen und Frisör eingebrochen - Besonders dreistes Diebesduo - Jede Menge Anzeigen

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Medikamente und Geld gestohlen: In Apotheke, Blumenladen und Frisör eingebrochen

Übers Wochenende brachen Diebe in ein Einkaufszentrum im Erfurter Süd-Osten ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Center und machten sich an einer Apotheke und an einem Blumenladen zu schaffen. Aus der Apotheke stahlen die Diebe einen Tresor. In dem Tresor fanden sich unterschiedlichste verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Auch in einem angrenzenden Blumenladen gingen die Diebe nicht zimperlich vor um an Beute zu gelangen. Aus einer Kasse stahlen sie das Wechselgeld und richteten wie in dem anderen Geschäft Sachschaden an. Auch ein Friseurgeschäft blieb nicht verschont. Am Wiesenhügel brachen die ungebetenen Gäste ein und stahlen Friseurbedarf. Der Wert der Beute ist noch unbekannt.

Dreistes Diebesduo entkommen

Ein Mitarbeiter einer Erfurter Firma traute am Montag seinen Augen kaum, als er zwei Diebe in seinem Betrieb erwischte. Während der Geschäftszeiten hatte sich das Duo in die Räume geschlichen und in aller Seelenruhe Rucksäcke und andere Gegenstände von Angestellten an sich genommen. Sie stellten ihre Beute im Flur bereit und wurden dabei von dem Mitarbeiter erwischt und angesprochen. Das Diebespärchen bekam flinke Füße und flüchtete auf Fahrrädern. Ihre Beute hatten sie glücklicherweise zurückgelassen.

Der Mann nahm die Verfolgung auf, verlor das Duo aber aus den Augen. Trotz intensiver Fahndung konnten die zwei nicht gestellt werden. Der unbekannte Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 160 bis 170 cm groß und hatte eine sportliche Statur. Er trug einen 3-Tage-Bart und hatte kurze Haare. Außderm trug er eine Bomberjacke mit Kapuze und einen schwarzen Rucksack. Die Frau war ca. 20 Jahre alt, 150 bis 160 cm groß und schlank. Sie war stark geschminkt und hatte ein Piercing im Gesicht.

Auch sie hatte einen Rucksack dabei. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wendet sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0064193 an den Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0).

In Gartenzaun gefahren: Auto aufgerissen

Bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Friedhofstraße wurde Montagvormittag ein Gartenzaun arg in Mitleidenschaft gezogen. Der 50-jährige Autofahrer kam aus Richtung Gisbodusstraße, als er aufgrund seines Gesundheitszustandes die Kontrolle über das Auto verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Ford Fahrer stieß mit einem Zaun zusammen. Der Mann blieb unverletzt, Auto und Zaun wurden stark beschädigt. Die linke Seite des Autos wurde teilweise aufgerissen, der Zaun eingedrückt. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Handvoll an Anzeigen

In der Sofioter Straße in Erfurt stellten Polizeibeamte Montagnachmittag einen altbekannten Autofahrer fest. Der 29-Jährige wurde kontrolliert. Es folgten mehrere Anzeigen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter Drogen. Der Audi war seit ca. vier Wochen stillgelegt und die angebrachten Kennzeichentafeln waren gestohlen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden mehrerer Gegenstände aufgefunden, die offensichtlich aus Diebstählen stammten. Die Polizisten stellten die Sachen sicher und fertigten diverse Anzeigen.